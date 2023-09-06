«أبوظبي التجاري» يصدر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري أصدر أمس سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 12 يناير من عام 2029.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع الدين، حدد البنك العائد عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة المعلن في وقت سابق، وذلك بعدما تجاوز طلبات الاكتتاب 1.9 مليار دولار.

وبدأ «أبوظبي التجاري» اجتماعات مع مستثمرين محتملين في 30 أغسطس قبل الإصدار الذي من المقرر أن تذهب عائداته إلى تمويل أو إعادة تمويل التزامات خضراء مستحقة.

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