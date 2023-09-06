جوائز وتخفيضات استثنائية تتوج ختام «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي» موسم الصيف والذي كان مليئاً بالمرح والمتعة والترفيه والربح، حيث تخلّلته الكثير من العروض الترويجية المذهلة، والفعاليات الترفيهية الرائعة، والأنشطة التفاعلية وغيرها الكثير على مدى 67 يوماً، والتي أسهمت في تحقيق نجاح كبير لهذا الحدث الصيفي المميز، الذي استقطب العائلات من داخل وخارج الدولة، وقدم لهم تجارب استثنائية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: قدمت «مفاجآت صيف دبي» أروع الفعاليات والعروض الترويجية والجوائز خلال موسم الصيف في المدينة.

وقد كان افتتاح هذه الدورة مميزاً لتزامنه مع احتفالات«العيد في دبي» خلال عيد الأضحى المبارك، لتشهد معها دبي موسماً مليئاً بالحفلات الموسيقية والفعاليات والسحوبات والتخفيضات والجوائز وهو ما أثرى من تجارب سكان وزوار دبي خلال عطلتهم الصيفية.

فيما قدمت حملة «للأطفال مجاناً» قيمة مضافة للعائلات ومكنت أطفالهم من الاستمتاع بالإقامة الفندقية وكذلك الدخول إلى عدد من الوجهات الترفيهية بالمجان. هذا إلى جانب العروض الحصرية والباقات الأخرى التي ساهمت في تشجيع السياحة الداخلية. ولقد أسهم التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في توفير أرقى الخدمات والتسهيلات، وكذلك تقديم أفضل العروض الترفيهية والتخفيضات والجوائز لتصبح الأسعار مناسبة لمختلف الميزانيات.

عروض رائعة

وشهدت «مفاجآت صيف دبي» إقامة 24 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية، أسعدت من خلالها المدينة عشّاق الموسيقى بأنغام تنبض بالحياة وحفلات ضخمة لا تُنسى. واستمتع الجمهور بحفلات عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية خلال عيد الأضحى المبارك لكل من الفنانين الكبيرين حسين الجسمي، وكاظم الساهر، إلى جانب «فنان العرب» محمد عبده.

بالإضافة إلى ذلك شارك في الحفلات الأخرى مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين المشهورين عالمياً من أمثال جاه خليل، وفرحان أختر، ودافيدو، والعديد من النجوم الموهوبين الآخرين ضمن فعاليات موسم بيت ذا هيت (Beat the Heat) الموسيقي. ذلك بالإضافة إلى موسم الأفلام الضخمة «موفي ماجيك» الذي قدمته ريل سينما، والذي تضمن مجموعة من الأفلام الضخمة والأنشطة الترفيهية.

سحوبات

وزار عدد كبير من الجمهور والمتسوقين 33 مركز تسوق لمشاهدة الفعاليات الترفيهية المشوقة التي استضافتها، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية التي شارك في تقديمها أكثر من 3500 متجر و1000 علامة تجارية لتقدّم لنا أروع كنوز قطاع التجزئة الفريد والمتنوع في المدينة.

كما تمكن الأعضاء في 7 برامج ولاء مختلفة من الاستمتاع بعروض حصرية، في حين حصل 78 فائزاً محظوظاً على جوائز قيمة عبر السحوبات التي جرت على مدار أيام مفاجآت صيف دبي هذا الموسم، والتي شملت ملايين النقاط، والسيارات، وشقة سكنية من آيديلز، وجوائز نقدية مذهلة.

وحصل 100 متسوق محظوظ على جوائز «الفاتورة الرابحة اليومية» والتي امتدت لـ 10 أيام، حيث قدمت العلامات التجارية المشاركة 10 جوائز يومية بقيمة 1000 درهم للجائزة. وفاز 10 متسوقين بقسائم تسوق بقيمة 500 درهم إضافية عند تسوقهم خلال عروض التسوق لوقت محدود 24 ساعة والتي شملت أكثر من 25 عرضاً حصرياً.

تجارب الطعام

كما قدّم «أسبوع الصيف للمطاعم» أشهى الأطباق وألذ النكهات التي أعدّها أفضل الطُهاة في 60 مطعماً، والتي أتاحت جميعها لمرتاديها تذوّق وجبات شهية وقوائم تم إعدادها بعناية مقابل أسعار مذهلة.

أنشطة أسرية

وحظيت العديد من العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، حيث استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والمسابقات، وورش العمل، والحلويات اللذيذة. وزارت الشخصيتان المحبوبتان مدهش ودانة العديد من المواقع في المدينة وتعاونت مع السنافر وإنجلوت، وزينتا المدينة وشاركتا في الكثير من أنشطة المرح في أرجاء المدينة.

وتمكنت العديد من العائلات قضاء عطلة صيفية لا تُنسى مع أطفالهم في المدينة مع عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)، والتي تضمنت أكثر من 107 فنادق، بالإضافة إلى أن أكثر من 32 فندقاً آخر قدّمت عروضاً مميزة وحصرية للمقيمين فقط. وليس هذا فحسب، بل قدمت 12 وجهة ترفيهية وسياحية في جميع أنحاء المدينة عروضاً لا تُفوت لزوّارها خلال أشهر الصيف.

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