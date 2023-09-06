«راكز» تعزز التعاون مع المملكة المتحدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استقبلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جاريث جونسون، عضو البرلمان البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى دولة الإمارات، أثناء زيارته مقر الهيئة برفقة إدوارد هوبارت، سفير بريطانيا لدى الدولة، ووفد رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية، واستهدفت الزيارة استعراض العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة وبحث سبل التعاون والدعم المستقبلي للشركات البريطانية التي تتطلع إلى توسعة نطاق أعمالها في المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها «راكز»، وأهم المجالات والقطاعات التي تستهدفها، إضافة إلى تسليط الضوء على حلول تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين ومناقشة خطط التنمية المستقبلية التي تتبعها إمارة رأس الخيمة.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: أرحب بزيارة المبعوث التجاري البريطاني والوفد المرافق له، والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، والتي تمتد لعقود.

وأضاف: «يضم مجتمع أعمال «راكز» أكثر من 1500 شركة بريطانية من بين أكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل في الدولة، وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة مثل الخدمات والتجارة والتعليم والتصنيع والتجارة الإلكترونية والإعلام وغيرها. ويعيش على أرض الإمارات 100 ألف بريطاني، وتستقبل الدولة ملايين الزوار سنوياً، ما يتيح للشركات، بما في ذلك المسجلة في راكز ، فرصة التعرف على ثقافات متنوعة واستهداف شريحة عالمية من العملاء الراغبين بالاستفادة من العروض المبتكرة والخدمات والمنتجات المتوفرة في السوق.

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