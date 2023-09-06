انطلاق أعمال مشروع «فايب» في الخليج التجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت منطقة الخليج التجاري انطلاق أعمال مشروع «فايب» الجديد لبناء برج سكني، والذي تنفذه شركة جينكو العقارية وفق أحدث ما وصل إليه الإبداع المعماري، وتسعى الشركة من خلال المشروع إلى تقديم رؤية عصرية متميزة لمفهوم المعيشة الراقية في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي، حيث سيتيح مشروع «فايب» فرصة تملّك مساكن فارهة وبأسعار مغرية تبدأ من 1.2 مليون درهم للوحدة، ممثلاً بذلك معلماً من معالم الفخامة والرقي بأسعار معقولة.

وقال مسعود غياث، المدير التنفيذي لشركة جينكو العقارية، إن إطلاق مشروع «فايب» بمنطقة الخليج التجاري، يمثل دليلاً واضحاً على التزام الشركة المتواصل بإنشاء عقارات متميزة تطرح مفاهيم جديدة للرفاهية وبأسعار مميزة.

وأضاف: «نهدف من خلال مشروع «فايب» إلى توفير واحة بديعة من الجمال داخل قلب دبي النابض بالحياة، حيث سيتيح المشروع الجديد فرصة تجربة حياة الفخامة والراحة والرفاهية معاً، وبسعر مغرٍ. برج «فايب» لن يكون مجرد مشروع إعماري فقط، بل هو تجسيد حي لأحلام وتطلعات عملائنا، وهذا ما يتماشى مع استراتيجية جينكو العقاريـــــــــــــة الراميــــــــــــة إلى توفيــــــــــر تجـــــــــــارب حياتيــــــة تتجـــــــاوز كل التوقعــــــــات».

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