بيع المرحلة الأولى من سوسايتي هاوس في داون تاون دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة ديفمارك في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق في الإمارات، ومجموعة الاستثمار (أي جي أو) المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الإعلان عن بيع كل وحدات مشروع سوسايتي هاوس التي تم طرحها في المرحلة الأولى، وهو عبارة عن برج سكني مؤلف من 52 طابقاً في داون تاون دبي.

من المقرر أن يكتمل المشروع في العام 2025، وتقبل مجموعة ديفمارك الآن حجوزات المرحلة الثانية في مركز المبيعات التابع أي جي أو في مول آرت أوف ليفينج على طريق أم سقيم.

وقال أنس كزبري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أي جي أو: «من المتوقع أن يصبح هذا المشروع معلماً مميزاً في المدينة، بحيث يتجلى التزامنا الراسخ بالجودة العالية والأسلوب الفاخر والممارسات المستدامة في كل زاوية في البرج المبتكر. فقد بذل فريقنا جهده لطرح المشروع في السوق خلال مدة قياسية، أي في غضون 90 يوماً من تاريخ الاستحواذ على قطعة الأرض في مارس الماضي، ونحن نتسلح بالنجاحات التي نحققها مع مجموعة ديفمارك، ومنها مساكن كاتش ريزيدنسز التي تم بيعها بالكامل ووحدات مشروع ذا باراجون التي تكاد تباع بالكامل».

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