بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بـ202 مليون و«بنتهاوس» بـ 60 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس صفقة بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بقيمة 202 مليون درهم، وتبلغ مساحة أرض الفيلا 24921 قدم مربع.ومن جانب آخر، أعلنت شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، عن بيع أولى شقق الـ «بنتهاوس» الخمسة في مشروعها «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا مقابل 60 مليون درهم بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

وتبلغ مساحة شقة «بنتهاوس» 13,962 قدماً مربعاً، وتوفر مجموعة من المرافق الراقية، تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز.

وقد لاقت شقق «بنتهاوس» المؤلفة من أربع غرف نوم، إقبالاً كبيراً، ولم يتبقَ سوى عدد محدود من الوحدات للبيع.وقال رامي حسين الرئيس التنفيذي لشركة «رؤيا للتطوير العقاري»: «يُعد بيع أولى شقق «بنتهاوس» بقيمة 60 مليون درهم، دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا»، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة.

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