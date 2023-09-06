399 صفقة عقارية في دبي بـ 1.39 مليار في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.04 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18.89 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.32 مليون درهم. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق بعدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بـ 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بـ 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بـ 65.16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 5.77 ملايين درهم و74 رهن فلل وشقق بـ 128.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9.91 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.

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