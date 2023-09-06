«ليڤا للتأمين» كيان جديد ينطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا «الوطنية للتأمين على الحياة والعام» و«رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط» اندماج عملياتهما في كيان واحد تحت العلامة التجارية الجديدة «ليڤا»، في خطوة مهمة تهدف إلى الارتقاء بقطاع التأمين في المنطقة. وجاء الاندماج تتويجاً لرحلة التكامل التي انطلقت بين الكيانين، في يوليو 2022 لتحقيق طموحهما المشترك في بناء شركة تأمين رائدة متعددة المنتجات والخدمات التأمينية في المنطقة، تقدم لعملائها مزايا فريدة، وتحقق لمساهميها عائدات مستدامة ومجدية، على أن يكون مقر الشركة الجديد في دبي.

وستواصل «ليڤا» تقديم خدماتها لجميع عملاء شركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، وستظل جميع وثائق التأمين الحالية للعملاء على حالها دون تغيير، مع احترام جميع العقود والاتفاقيات السارية مع الموردين والشركاء والوسطاء ومقدمي الخدمات كما كان سابقاً.

وسيُطبق التغيير في هوية العلامة التجارية على شركات «مجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام»، بما في ذلك «رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط» و«شركة التأمين الأهلية» في دولة الإمارات وعُمان والسعودية والبحرين والكويت. ومن المقرر أن تظهر العلامة المرئية الجديدة «ليڤا» على جميع منتجات وفروع ومكاتب الشركات الأربع.

وقال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (ليـڤا لاحقاً): «إطلاق علامتنا التجارية الجديدة ليـڤا ستكمل المسيرة الحافلة بالتألق والنجاح لشركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، ولتسهم في إعادة رسم ملامح القطاع».

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