مؤشر سوق دبي يتماسك بدعم «إعمار للتطوير» و«إمباور»

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بدعم سهمي «إعمار للتطوير» و«إمباور»، وأغلق المؤشر عند 4053.42 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.37%.

واستحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«مصرف عجمان» و«الإمارات دبي الوطني»، بسيولة جاوزت 157 مليون درهم، بنسبة 57.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 272.86 مليون درهم.

وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«مصرف عجمان» تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 114.4 مليون درهم، وأغلق السهمان عند سعر 7.1 دراهم و2.43 درهم على التوالي، وجاء سهما «إعمار للتطوير»، و«إمباور» في مقدمة ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 1.5% و0.55% على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 1.8%، وأرامكس 0.8%، ومصرف عجمان 0.4%، فيما أقفل سهم «الخليج للملاحة» على ثبات عند سعر 7.01 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 3.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 129.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 126.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9656.13 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.94%، وشهد السوق ارتفاع أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.9% بالحد الأقصى، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.9%، وأبوظبي للموانئ 1.3%، والبنك العربي المتحد 0.8%، ومجموعة أغذية 0.6%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 215.57 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 129.45 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 108 ملايين درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.26 مليار درهم موزعة بواقع 985.07 مليون درهم في سوق أبوظبي، و272.86 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 279.7 مليون سهم عبر تنفيذ 19.3 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.503 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.819 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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