«ماي زوي» تحصل على ترخيص «المركزي» لخدمات الدفع

المصدر: (دبي – البيان)

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أعلنت شركة «ماي زوي» «myZoi»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على تمويل بقيمة 14 مليون دولار من شركتي «إس سي فينتشرز» و«إس بي آي هولدنجز»، كما تمكّنت من الحصول على ترخيصين تنظيميين من مصرف الإمارات المركزي، وهما: ترخيص لتسهيلات القيم المخزنة، وترخيص خدمات الدفع للتجزئة، ومنظومات البطاقات من الفئة الثانية.

وتهدف الشركة إلى تحقيق فائدة لأكثر من 5 ملايين عامل وافد من ذوي الدخل المنخفض في الإمارات، وفي مناطق أخرى أيضاً.

وقال سيد محمد علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «كجزء أساسيّ من رؤيتنا في«ماي زوي»، نعمل على تحقيق تحوّل مهم في مجال التكنولوجيا الماليّة، من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تُعزّز الشمول المالي.

كما نسعى جاهدين نحو تقليل تكاليف التحويلات المالية للعمال الوافدين إلى أقل من 3 %، بما يتماشى مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، فضلاً عن توفير طرق آمنة وفعّالة للشركات لمعالجة رواتب العاملين بشكل رقمي».

وتقدم «ماي زوي» من مقرها في الإمارات خبرة مالية عالمية، وتطبّق معايير عالية في مجال الامتثال. وبموجب ترخيصي «المركزي»، ستتمكن الشركة من دعم الأشخاص الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية، وتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية المتعلقة بالمعاملات، من خلال منصة واحدة. ويعود هذا المفهوم بالأصل إلى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات، كريستيان بوتشولز، الذي قام بتطويره في شركة «إس سي فينتشرز».

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