«إينفجن» تبحث في دبي أحدث توجهات المدن الذكية والصناعة 4.0

المصدر: دبي - وام

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شهدت دبي انطلاق فعاليات النسخة الأولى من «إينفجن»، الحدث الذي نظمته شركة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وناقشت أنشطة الفعالية أحدث التطورات والتوجهات على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات وسبل تعزيز الابتكار التكنولوجي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء وروّاد القطاع والمسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات المدن الذكية والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والصناعة 4.0.

وحملت الفعالية شعار «تمكين صنّاع المستقبل من خلال التكنولوجيا من أجل عالم مستدام»، ووفّرت منصة لتبادل الآراء والخبرات والمعرفة وتعزيز أوجه التعاون واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تتسم بالقدرة على رسم معالم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وشهدت الفعالية العديد من النقاشات وجلسات الحوار حول المدن الذكية والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والصناعة 4.0، كما تناول الخبراء أهمية التقنيات المتقدمة ودورها في تعزيز البنية التحتية الحضرية وأنظمة الرعاية الصحية وشبكات النقل والسلامة العامة.

تحولات إيجابية

وألقت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسة خلال الفعالية، شددت فيها على أهمية التقنيات المتقدمة في إحداث تحولات إيجابية عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت معالي الأميري إن الفعاليات البارزة مثل «إينفجن» توفر منصات ديناميكية تسهم في تعزيز أوجه التعاون وتسريع وتيرة الابتكار، من خلال إتاحة الفرصة أمام الخبراء وروّاد القطاعات لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول العديد من الموضوعات التي تهم مختلف قطاعات الأعمال، ومن خلال مساهمتها في تعزيز الحوارات البناءة، تصبح مثل هذه الفعاليات محفزاً لاستكشاف القدرات والإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها التقنيات المتقدمة ودورها في تعزيز آفاق النمو وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.

بدوره شدّد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، وقال: وفرت النسخة الأولى من فعالية «إينفجن» منصة مبتكرة جمعت تحت مظلتها نخبة من روّاد وقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يتشاركون الرؤية ذاتها بضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الحديثة، وقد أسهمت الفعالية في تعزيز أوجه الشراكات وإرساء أسس متينة للتعاون في تشكيل معالم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لمجتمعنا ودولتنا والأجيال القادمة.

وسلّطت فعالية «إينفجن» الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دول المنطقة على صعيد التحول الرقمي والتكنولوجي، وتضمنت مجموعة من العروض التفاعلية التي قدمها ممثلو شركات مرموقة مثل هواوي وزين تِك ونوكيا ودِل تكنولوجيز وفورتنيت و«آي بي إم» و«إتش بي إي»، والتي تمحورت حول أحدث التطورات في المشهد الرقمي وتأثيرها المحتمل في مختلف القطاعات.

واستعرضت «زين تِك» الطرق التي يمكن من خلالها تبسيط رحلة التحول الرقمي لمساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق التميز الرقمي، بينما سلّطت هواوي الضوء على أهمية تعزيز التحول الرقمي للاقتصادات، وقدمت مجموعة من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى شبكات الجيل الخامس.

مراقبة البيانات

وتركزت العروض التي قدمتها شركات نوكيا ودِل تكنولوجيز و«آي بي إم» على تعريف الحضور بالطرق التي يمكن من خلالها توصيل الآلات والروبوتات رقمياً والتحكم فيها عن بُعد لتحسين الكفاءة ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي، كما سلطت شركة فورتينت الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في البيئات التشغيلية للتقنيات، ولا سيّما مع التقارب المستمر لشبكات تكنولوجيا المعلومات وشبكات التكنولوجيا التشغيلية.

واستعرضت «إتش بي إي» منصتها الجديدة المستندة إلى حوسبة الحافة والمخصصة لتمكين الشركات من الارتقاء بتجارب خدماتها المقدمة للعملاء من خلال محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة.

وشهدت فعالية «إينفجن» أيضاً الإعلان عن شراكتين تستهدفان تسريع التحول الرقمي وتعزيز أوجه التعاون، إذ تهدف الشراكة الأولى بين دو ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى تسريع التحول الرقمي لعمليات التصنيع، وستساعد الخدمات الاستشارية وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجريبية المؤسسات على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) وتعزيز ممارسات الاستدامة.

أما الشراكة الثانية فكانت بين دو وجمعية Hashgraph، للاستفادة من إمكانات منصة هيديرا بلوك تشين، حيث سيوفر هذا التعاون حلولاً آمنة وقابلة للتتبع والتطوير على منصة blockchain الخاصة بالشركة، ما يتيح تطبيقات فعالة ومستدامة عبر مختلف القطاعات.

وتعكس فعالية «إينفجن» التزام دو بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وممارسة الأعمال.

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