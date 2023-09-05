1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 227.81 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 20.04 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18.89 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.32 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 29.05 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37.82 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41.12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 93.44 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 65.16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 134.13 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 5.77 مليون درهم و74 رهنا لفلل وشقق بقيمة 128.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 12.87 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9.91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 33.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12.45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.

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