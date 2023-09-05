«أبتاون تاور» يستقبل أوائل المستأجرين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استقبال أوائل مستأجري المساحات المكتبية في برج أبتاون تاور. وتتزامن هذه الخطوة مع جهود المركز الرامية إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تواصل تدفقها نحو دبي.

وتستعد 31 شركة لشغل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى في برج أبتاون تاور تمتد على أكثر من 495 ألف قدم مربعة موزعة عبر 22 طابقاً. وتشمل قائمة مستأجري المساحات المكتبية الأوائل عدداً من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات، بما في ذلك انفزلاين وويلبريد، بينما تستعد مجموعة من المؤسسات المرموقة الأخرى مثل المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) وشركة هيكفيجن للانتقال إلى مكاتبها في البرج خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد استقبل البرج مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك شركة أولداي ومطعم جونز ذا غروسر.

ويعد برج أبتاون تاور أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي من المقرر أن تضم سبعة أبراج متوسطة الارتفاع إلى جانب برجين شاهقي الارتفاع يشكل أبتاون أحدهما. وسيسهم البرج عند اكتماله في إرساء معايير جديدة للمشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيوفر خيارات متنوعةً في مجالات التجزئة والمأكولات والمشروبات والضيافة الفاخرة، وتجارب العيش الراقية، والمجتمعات المستدامة.

استقطاب الشركات المرموقة

وخلال جولة الاستقبال والترحيب، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعكس النجاح اللافت الذي حققه برج أبتاون تاور في استقطاب مثل هذه الشركات المرموقة جاذبية البرج على مستوى العالم، والقيمة الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات العالمية. يشكل بدء عملية تسليم المساحات المكتبية إلى المستأجرين الجدد علامة فارقة تجسد الانطلاقة القوية لمسيرة نجاح منطقة أبتاون دبي. تضم منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 23 ألف شركة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الراغبة بتوسيع نطاق حضورها في إحدى الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم».

ويسهم برج أبتاون تاور في زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لمنطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تواصل استقبال أعداد قياسية من الشركات الجديدة القادمة من مختلف الأسواق حول العالم. وبعد نجاحه بتقديم أفضل أداء له على الإطلاق في عام 2022 من خلال إضافة 3,049 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال، سجل المركز أداءً قوياً أيضاً خلال النصف الأول من العام 2023، والذي تمثل باستقطاب 1,456 شركة جديدة إلى دبي.

كما يؤكد انضمام نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية في قطاع السلع إلى منظومة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال افتتاح مقرات لها في برج أبتاون تاور على الحضور القوي لدبي كوجهة عالمية بارزة لتجارة السلع، ولاسيما الماس والمنتجات الهيدروكربونية والمعادن، كما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المركز في تسهيل التدفقات التجارية للسلع.

وقال بريتيش باتيل، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات لدى المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة: «يسهم الموقع المتميز الذي يتمتع به برج أبتاون تاور، بالإضافة إلى الأهمية المتنامية لدبي كوجهة رئيسية لقطاع الماس العالمي، في جعل مركز دبي للسلع المتعددة المكان الأمثل لافتتاح مختبر المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، والذي يوفر لنا إمكانية دعم عملائنا حول العالم من خلال مجموعة خدماتنا عالية الجودة. سنقوم بوضع تصاميم مخصصة لمساحتنا المكتبية في البرج ما يمكّننا من الاستفادة من التقنيات المتطورة لمختبرنا في تعزيز قدرتنا على حماية المستهلكين في قطاع الماس بطريقة أكثر كفاءة».

وقال أنجيلو مورا، المدير العام لشركة آلاين تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط: «يسرنا إطلاق عملياتنا الإقليمية من برج أبتاون تاور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مركز الأعمال الرئيسي والحيوي في قلب دبي. يتماشى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والمرافق المتطورة للبرج بشكل كامل مع التزامنا الراسخ بالتميز، ورؤيتنا المتمثلة بتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة في مجال طب الأسنان. وأنا على ثقة تامة من أن تواجدنا في البرج سيعزز مكانتنا الرائدة في السوق وحضورنا القوي في المنطقة، ونحن نتطلع قدماً للاستفادة من ذلك على أكمل وجه».

قال غازي أبو السعود، الرئيس التنفيذي لشركة ويلبريد: «جاء اختيارنا لبرج أبتاون تاور لكونه يتوافق مع متطلباتنا التشغيلية بفضل السمعة القوية التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة في توفير بيئة أعمال نابضة بالحياة تشجع على النمو والازدهار، كما أن قيم المركز ومبادئه تنسجم مع قيم شركتنا ومبادئها. وجودنا في برج أبتاون تاور يمكننا من الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تشمل الموقع المميز للبرج وسهولة الوصول إلى شبكة واسعة من الشركات الرائدة والمهنيين ذوي التوجه المماثل، إضافةً إلى مجموعة من الشركاء المحتملين، مما يخلق منظومةً شاملة تعزز فرص الشراكة والتعاون. سنواصل العمل من مقرنا الجديد على دعم التزامنا بتحسين كفاءة عملياتنا وتعزيز مشاركة العملاء والاستفادة من فرص النمو الجديدة».

وبرهن انضمام شركات مثل هيكفيجن على المكانة المرموقة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة لدى شركات التكنولوجيا العالمية بفضل مجتمع شركات التكنولوجيا المزدهر الذي تم إنشاؤه ضمن منطقة الأعمال التابعة للمركز. كما يسلط ذلك الضوء على الاستثمارات الصينية المستمرة في دولة الإمارات في الوقت الذي تتطلع فيه الدولتان لزيادة قيمة تبادلاتهما التجارية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030. ويعد مركز دبي للسلع المتعددة اليوم مقراً لأكثر من 750 شركة صينية تمثل أكثر من 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة قد أطلق مؤخراً مبيعات مساكن سو/ أبتاون دبي، الوحدات السكنية في برج أبتاون تاور، والتي شهدت بيع عدد كبير من الوحدات حتى الآن. وتتكامل الوحدات السكنية المميزة مع إطلاق أولى فنادق سو/ أبتاون دبي في منطقة الشرق الأوسط قريباً، والذي يمتد على 10 طوابق من البرج، ويدمج الرقيّ الفرنسي مع الهندسة الطبيعية للماس في أكثر من مجرد إشارة إلى مكانة دبي كمركز تجاري عالمي لتجارة الماس.

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