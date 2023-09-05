أحدث مشاريع البناء في دبي تستخدم حديد التسليح عالي القوة والمستدام

المصدر: أبوظبي – البيان

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نجحت مجموعة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، في خطف أنظار المطورين العقاريين من خلال منتج حديد التسليح «ES600» عالي القوة والمستدام، وذلك في ضوء مساعيها لتعزيز وتشجيع استهلاكه في الدولة. وأضحى «ES600» منتج حديد التسليح المفضل للاستخدام في أحدث مشاريع البناء التي تنفذها «مجموعة الحبتور» وشركة «شوبا العقارية» في دبي.

ومن المرتقب أن يكون «برج الحبتور» التابع لـ «مجموعة الحبتور» أكبر برج سكني في العالم يتكون من 81 طابقاً، والأول من نوعه في منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيتم تشييده من دون أساسات وبناؤه مباشرة على الركائز المصنوعة من المقاطع الإنشائية وحديد التسليح «ES600» التي ستتخلل الطوابق السفلية الثلاثة الحالية حتى عمق 85 متراً. وبدوره، يتكون مشروع «شوبا كريست» التابع لشركة «شوبا العقارية» من 4 أبراج متوسطة إلى عالية الارتفاع يبلغ ارتفاع أطولها 47 طابقاً، وقد استخدمت الشركة حديد التسليح «ES600» لبناء المشروع.

وقال محمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»: «لن يكون «برج الحبتور» أكبر برج سكني في العالم فحسب، وإنما أيضاً المجمع السكني الأكثر شهرة وابتكاراً واستدامة على مستوى دبي. وقد مكننا اعتماد أسلوب البناء الرائد باستخدام ES600 من البناء مباشرة على الركائز، نظراً لقوته، والاعتماد على كميات حديد أقل مقارنة مع حديد التسليح التقليدي، فضلاً عن توفير أفضل ممارسة غير مسبوقة للمقاولين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً والتي تدعم مشاريعهم المستقبلية».

وقال سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «يمثل استخدام حديد التسليح ES600 في بناء مشروعين بهذا الحجم في دبي خطوة بالغة الأهمية لتحقيق منهجيات البناء المستدام في أحد أسواق العقارات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم. ولا شك أن الخصائص الفائقة لهذا المنتج، إلى جانب بصمته الكربونية المنخفضة وتصميمه المبتكر، تجعله الخيار المفضل لدعم مساعي البناء منخفضة الكربون في القطاع؛ مما يدعم الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات والمساهمة في توفير غدٍ أكثر اخضراراً».

وأضاف: «نشارك بفعالية في مبادرات البحث والتطوير المستمرة لاستكشاف مواد وعمليات جديدة ذات انبعاثات كربونية أقل، وذلك بهدف مواصلة تحسين استدامة منتجاتنا ومساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المنشودة».

ويعتبر «ES600» منتجاً مبتكراً فائق القوة وفعالاً من حيث التكلفة والوقت، إذ يساهم في تقليل استهلاك حديد التسليح، والحد من كثافته، وتقليل النفقات اللوجستية، وتوفير المساحة، وتحسين العناصر الجمالية الهيكلية، وزيادة المساحة الأرضية القابلة للبيع لدى شركات التطوير. وقد حاز هذا المنتج الفريد من نوعه على اعتماد العديد من الهيئات المحلية والدولية، مما يعكس التزامه بأعلى معايير الأداء والاستدامة.

ترسخ «حديد الإمارات أركان» اليوم الابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتعمل على ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال توفير منتجات مبتكرة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في قطاع البناء. ويمكن أن يقلل حديد التسليح ES600، وهو من أوائل المنتجات العديدة من هذا النوع التي تعتزم الشركة توفيرها، من استهلاك كميات الحديد بنسبة 18-24٪ وفقاً لحجم المشروع. وتواصل المجموعة توسيع محفظة منتجاتها من خلال إتاحة منتجات فائقة الجودة ذات هوامش أعلى تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة، والعمليات منخفضة الانبعاثات، وتقنية احتجاز الكربون الرائدة على مستوى القطاع.

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