100 فعالية كبرى ينظمها مركز دبي التجاري في الربع الرابع

المصدر: دبي-البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات الربع الأخير من هذا العام والتي تضم أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية تغطي قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والاستدامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، حيث يواصل المركز أداء دوره الاستثنائي في ربط مجتمعات الأعمال العالمية ببعضها البعض من خلال تنظيم واستضافة مجموعة مهمة من الفعاليات المرموقة ضمن قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات»، وذلك في إطار استعداده لانطلاق موسم فعاليات نهاية العام، والذي يتوقع أن يكون من أكثر المواسم زخماً وحضوراً، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لسياحة الأعمال.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية ووجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وعاماً بعد عام، نشهد نمواً ملحوظاً للفعاليات والمعارض الرئيسية مثل معرض «جيتكس جلوبال»، ومعرض «عرب لاب+»، ومعرض «الخمسة الكبار»، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وغيرها. ولا شك أن موسم فعاليات نهاية العام سيوفر فرصاً فريدة لجميع الشركات العارضة والمشاركين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التواصل والتعاون المثمر، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، والمساهمة بشكل فعال في النمو المستمر لدبي وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

تدوير البلاستيك

ويشهد شهر سبتمبر انطلاق معرض إعادة تدوير البلاستيك، ومعرض مستلزمات النوم، معرض الشرق الأوسط للرغوة ومتعدد اليوريثان، ومعرض الشرق الأوسط للواصق والطلاء والمواد العازلة في الفترة (5 - 7 سبتمبر). يلي ذلك معرض عروس الخليج (13 - 17 سبتمبر)، وعرض ملكة الثلج الموسيقي (16 سبتمبر)، ومعرض «الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية»، ومعرض التواصل التجاري العالمي - Connecting Trade Worldwide (18 – 20 سبتمبر)، ومؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الثامن للأمراض الجلدية وطب التجميل (22 - 24 سبتمبر)، ومعرض الفوركس (26 - 27 سبتمبر).

وسينعقد معرض «عرب لاب+» الذي يعتبر منصة رائدة في مجال المختبرات والتحليلات في الفترة (19-21 سبتمبر)، ومن المقرر أن يستضيف أكثر من 10.000 مشارك و850 شركة عارضة على مدار ثلاثة أيام.

معرض الوظائف

كما ينعقد معرض الإمارات للوظائف (رؤية)، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات الرئيسية لتمكين الشباب الإماراتي، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (19 - 21 سبتمبر). ويوفر المعرض ملتقى للتواصل والتوظيف وتنمية المهارات، ويساهم في مساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها.

وسيقام «أوتوميكانيكا دبي»، أكبر معرض تجاري عالمي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، خلال الفترة (2 - 4 أكتوبر)، حيث يستضيف شركات عارضة من أكثر من 55 دولة ستقوم بعرض أكثر من 2.000 منتج.

وينعقد معرض الشرق الأوسط الزراعي في الفترة ( 9 - 10 أكتوبر)؛ وهو أكبر معرض تجاري وزراعي في المنطقة، ويوفر منصة تستعرض جميع ما يتعلق بزراعة المحاصيل وتربية الأحياء المائية والبستنة وتربية الحيوانات.

«جيتكس جلوبال»

وسيقام معرض التكنولوجيا الأضخم «جيتكس جلوبال» بنسخته الثالثة والأربعين، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نجاح مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (16 - 20 أكتوبر). فبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي والتي حطمت الأرقام القياسية، مع استقطاب 170 ألف مشارك، منهم 40% من مختلف دول العالم الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتحقيق عائد اقتصادي قدره 2.6 مليار درهم إماراتي، يعود هذا الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً في العالم في نسخة جديدة ليجمع نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا الأكثر تقدماً في العالم لتعزيز مستوى الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة من خلال قوة التكنولوجيا والابتكار.

«بيوتي وورلد»

كما يعود «بيوتي وورلد ميدل إيست»، أكبر معرض تجاري دولي في قطاع التجميل في المنطقة، إلى دبي في نسخته السابعة والعشرين في الفترة (30 أكتوبر - 1 نوفمبر) وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخة عام 2022، ويستضيف متحدثين عالميين بارزين مثل جو مالون. وسيجتمع كبار خبراء التجميل في هذه الفعالية لمناقشة آخر الصيحات والابتكارات العالمية في قطاع الجمال والتجميل.

وسيتم تسليط الضوء على قطاع التعليم في شهر أكتوبر مع عودة المعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم (جيس)، والذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة (30 أكتوبر - 1 نوفمبر). ويقدم المعرض في نسخة هذا العام أحدث المنتجات والحلول والخدمات المتطورة في مجال التعليم، كما يستضيف مؤتمراً معتمداً حول برنامج التطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل وحلقات نقاش تضم معلمين من مختلف أنحاء المنطقة.

طب العائلة

وفي شهر نوفمبر، سيجتمع خبراء الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لطب العائلة، والملتقى السنوي لطب الأشعة، ومؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن (31 أكتوبر - 2 نوفمبر). ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعالية الرائدة في مجال طب العائلة في منطقة الشرق الأوسط 2.500 مشارك، وحوالي 50 متحدثاً وخبيراً يناقشون موضوعات صحية متنوعة مثل الصحة العقلية والسمنة ومرض السكري وأحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية الطارئة ومستقبل الرعاية الصحية المرتبط بطب العائلة.

وسيتم تنظيم معرض «إكسبو أصحاب الهمم» في الفترة (9 - 11 أكتوبر)، بهدف الارتقاء بحياة أصحاب الهمم، لاسيما وأن منطقة الشرق الأوسط يعيش فيها نحو 50 مليوناً من أصحاب الهمم.

«جلفود للتصنيع»

ويعود معرض «جلفود للتصنيع» أضخم فعالية تجارية متخصصة في ابتكارات المكونات الغذائية وحلول الآلات لقطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في الفترة (7 - 9 نوفمبر) مع التركيز على الإنتاج الغذائي المستدام، وستضم نسخة هذا العام أكثر من 1.600 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة.

وتنعقد «قمة ومعرض الموارد البشرية» في الفترة (24 - 25 أكتوبر)، حيث تعد بمثابة منصة للحوار وملتقى للمختصين الذين يتطلعون إلى اكتشاف أحدث التقنيات والتوجهات والتغييرات التي يشهدها قطاع الموارد البشرية.

وينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة (6 نوفمبر - 19 ديسمبر). ويعد هذا الحدث بمثابة منتدى لصنع القرار للحكومات والهيئات ذات العلاقة ومنصة لمراجعة اللوائح والمعاهدات الدولية، ومناقشة القضايا الرئيسية ذات التأثير العالمي على الراديو والاتصالات الراديوية والأقمار الاصطناعية وغيرها من المجالات المتصلة.

ويشكل معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة. وسيقام هذان الحدثان التوأمان في الفترة (15 - 17 نوفمبر).

ومن الفعاليات المميزة الأخرى التي تقام خلال شهر نوفمبر؛ معرض «المرور الخليجي»، ومعرض «عالم الورق في الشرق الأوسط» (21-23 نوفمبر)، ومعرض دبي لكمال الأجسام (24 - 26 نوفمبر)، ومعرض الشرق الأوسط للتبغ (27 - 28 نوفمبر)، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات، ومعرض براندس أوف إنديا (27 - 29 نوفمبر).

«الخمسة الكبار»

واحتفاءً بـ 43 عاماً من التميز، سينعقد معرض «الخمسة الكبار Big 5 Global» في الفترة (4 - 7 ديسمبر). حيث يعد هذا الحدث الرائد والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمثابة حجر الأساس في قطاع البناء والإنشاءات منذ أربعة عقود، ومن المتوقع أن يحضره نحو 68 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، ونحو 2.200 شركة عارضة.

وسيقام «عرب بلاست» المعرض التجاري الدولي الرائد في مجال صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط في الفترة (13 – 15 ديسمبر).

ويعد معرض «تشاينا هوم لايف» الذي ينعقد في الفترة (19 – 21 ديسمبر)؛ الفعالية الأشمل على مستوى المنطقة في مجال المنتجات الصينية، والذي يجمع المستوردين والتجار من منطقة الشرق الأقصى والشرق الأوسط، ويوفر فرصة مثالية للزوار للحصول على أحدث السلع والمنتجات مباشرة من آلاف الشركات الصينية الرائدة. فيما يقام معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية في الفترة (12 - 14 ديسمبر).

واختتم جلفار قائلاً: «من دواعي فخرنا أن نختتم هذا الموسم الحافل بهذا العدد الكبير من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، مثل مؤتمر الأطراف (كوب 28) وغيره الكثير من الفعاليات والأحداث العالمية المرموقة. ومع اقتراب نهاية العام الجاري والذي تكلل بالعديد من النجاحات والإنجازات، فإننا نتطلع قدماً لاستقبال العام المقبل بأجندة واعدة».

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