حملة "إمباور" تنجح في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفواتير

المصدر: البيان

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نجحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في تحقيق أهداف حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة الفواتير، التي انطلقت في بداية فصل الصيف تحت شعار "اضبط ووفر على24 درجة مئوية" في إطار جهودها الرامية الى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين وبغية مواصلة تقديم خدمة تبريد المناطق بمواصفات عالمية صديقة للبيئة.

وكانت المؤسسة قد شاركت مع متعامليها منشورات متعددة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، تتضمن نصائح وارشادات تثقيفية مختلفة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وابرزها ضبط المكيف على 24 درجة مئوية والتحقق من جهاز منظم حرارة التكييف والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات و إغلاق الستائر والتشققات في النوافذ والأبواب وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية و تقليل مصادر الحرارة والقيام بصيانة المنزل سنوياً وذلك لضمان راحتهم وسعادتهم.

وأوضحت المؤسسة أنه خلال الفترة الصيفية ما بين يونيو و اغسطس 2023، تلقت مكالمات هاتفية من المتعاملين بلغ عددها أكثر من 10,000 مكالمة بالإضافة الى الرسائل الالكترونية والتي بلغ عددها أكثر من 11,500 رسالة بغرض الاستفسار عن الحملة الصيفية وكيفية التوفير في الاستهلاك مما أظهر وعي المتعاملين المتزايد وتفاعلهم مع دعوات المؤسسة وحملتها الصيفية التوعوية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتواصل مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات "إمباور" والذي يزيد عددهم عن 110 ألف متعامل بغية حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك في إطار الحملة التي يتم اطلاقها للعام العاشر على التوالي والتي تركز على توعيتهم بضرورة ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية والتي تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب والتي ستحقق تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة وستساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً لعالم أخضر ومستدام من جهة أخرى.

وتوجه سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" بالشكر الى مختلف شرائح المتعاملين، وقال بإننا جميعاً، سواء كمؤسسة مزودة للخدمة أو متعاملين مستفيدين من الخدمة، معنيون بترشيد استهلاك الطاقة، وفوائدنا من هذه الممارسة المستدامة كبيرة تشملنا جميعاً وتصل بمكاسبها الى الأجيال القادمة مؤكداً على تزايد الطلب على خدمة "إمباور" في مختلف أنحاء دبي.

كما أوضح بن شعفار أن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة لافتاً الى أن "إمباور" تراهن على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتنبي حلول الاستدامة وصولا للاقتصاد الأخضر وتحقيقاً لمبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتبنتها حكومة دبي بهدف الحد من التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 بالمائة وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

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