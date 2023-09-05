«الإمارات دبي الوطني» يستثمر في «كومغو» للبرمجيات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استحواذ صندوق الابتكار التابع له على حصة استراتيجية من أسهم شركة تطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية «كومغو»، التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل التجاري.

وكان قد تم إطلاق صندوق الابتكار في وقت سابق من هذا العام، ليكون بمثابة صندوق رأس المال الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية، من خلال الجمع بين الطموحات الرقمية والخبرة الإقليمية الواسعة للبنك من جهة، ومرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية من جهة أخرى.

ويُعد صندوق الابتكار الذراع الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، وغيرها من المؤسسات التي تدعم الاستراتيجية الرقمية للمجموعة. ويُعنى الصندوق بالاستثمار في الشركات على اختلاف مراحلها، من التأسيس حتى النمو.

بنك الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة استراتيجية في "كومغو"

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