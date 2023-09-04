«ذا صن»: دبي تنجح دوماً في إبهار العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة، في نسختها التي تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، أن دبي تنجح دوماً في إبهار سكان العالم بأفكارها المعمارية الساحرة والمُذهلة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس، أن دبي لطالما عقدت العزم على التميز والتفوق على سائر العالم، عندما يتعلق الأمر بالأفكار والتصاميم المعمارية، وهي ما نجحت في تحقيقه مراراً من خلال مشروعات إنشائية عملاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ومتحف المستقبل، الذي وصفه التقرير بأنه يتميز بتصميم بارع. وركز التقرير على مشروع «جزر العالم» الاصطناعية في دبي باعتباره واحداً من العجائب المعمارية التي تفوقت دبي في تشييدها.

وتطرق إلى وصف المشروع بشيء من التفصيل، فذكر أنه مشروع مستقبلي يتكون من 300 جزيرة اصطناعية في الخليج العربي، وتقع على مقربة من «شاطئ جميرا» في دبي. وأضاف أن تسمية «جزر العالم» تُعزى إلى كون كل جزيرة من جزر المشروع تُمثل دولة من دول العالم، بحيث تبدو الجزر جميعها من الجو كما لو كانت خريطة العالم.

ووصف التقرير دبي بأنها المدينة المعروفة بنمط حياتها الثري الحصري. وأضاف أن شعبية دبي كوجهة سياحية رئيسية للزوّار من كافة أنحاء العالم لم تتوقف مُطلقاً بالرغم من تعدد الأزمات العالمية التي أثرت في تدفق حركة السياح على مستوى العالم، بدءاً من الأزمة المالية الشهيرة التي اجتاحت العالم في 2008، مروراً بجائحة «كوفيد 19»، وانتهاءً بموجة التضخم العالمية الراهنة. وأكد التقرير أن دبي استطاعت اجتياز كافة هذه الأزمات والاحتفاظ بشعبيتها العالمية الطاغية، وهي الآن بمثابة واحدة من الخيارات الرئيسية في أعين العديد من المسافرين العالميين الراغبين بتجربة وجهة سياحية توفر لهم الفخامة والتألق والإبهار.

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