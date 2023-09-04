16200 شكوى بقطاع الاتصالات في الإمارات منذ بداية 2023

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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بلغ عدد شكاوى الاتصالات في القطاع المحلي 16200 شكوى تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على كافة الخدمات المقدمة للعملاء في السوق المحلي من قبل المشغلين المحليين خلال أول 8 أشهر من 2023. وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى المسجلة لدى الهيئة بأن الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي شهدت زيادة طفيفة مقارنة بإجمالي الشكاوى المسجلة 16100 ألف شكوى بنفس الفترة من 2022.

وأوضح التقرير أن أغسطس الماضي سجل 2200 شكوى ثاني أكبر حصة في الشكاوى منذ بداية العام الجاري فيما كان يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بـ 2292 شكوى، فيما سجل مايو ثالث أكبر حصة شهرية من حيث الشكاوى بحصة إجمالية بلغت 2120 شكوى، ثم مارس 2027 شكوى، فيما سجل فبراير 1953 شكوى، ويوليو 1934 شكوى، بينما كان أبريل هو الأقل في عدد الشكاوى المقدمة للهيئة بـ 1771 شكوى.

وتطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية آلية فورية لتلقي شكاوى العملاء بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات على مدار أيام الأسبوع بما يقلص فترات الاستجابة وزيادة نسبة حل الشكاوى المقدمة للعملاء. وأوضح التقرير أن نسب الإغلاق وحل الشكاوى المسجلة من قبل المشغلين ظلت على مستويات مرتفعة منذ بداية 2023، حيث تراوحت ما بين 94 و98 % على مدار الشهور الثمانية المنقضية.

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