416 صفقة عقارية في دبي بـ 1.08 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 416 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 208.73 ملايين درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 869.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 25.8 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 24.4 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 20.19 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20.75 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.91 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 13.5 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 46.56 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 30.06 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 99.17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 450.44 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 31.32 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 419.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 200 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 80.14 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 26.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 13.2 مليون درهم، وأخرى في منطقة الراس بقيمة 7 ملايين درهم.

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