136 مليار دولار لإنشاء سوق كهرباء قاري بحلول 2040

المصدر: نيروبي - وام

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وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد» اتفاقية تهدف إلى دعم البلدان الأفريقية في جهودها لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والهدف 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوق بها ومستدامة وبأسعار معقولة.

وقع الاتفاقية كل من فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وناردوس بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة «أودا-نيباد» على هامش أسبوع المناخ الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال لا كاميرا: «مع الاعتراف بأن 80% من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء يقيمون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فمن الواضح أن البنية التحتية الحالية للطاقة لا يمكنها تلبية احتياجات القارة بشكل كافٍ»، وأضاف «إن إنشاء نظام طاقة أكثر إنصافاً، نظام يستفيد من مزيج متنوع من الموارد المتجددة الوفيرة في أفريقيا يعتمد على شبكة طاقة أكثر ترابطاً ومرونة وموثوقية في المنطقة، وتشكل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف».

من جانبها أكدت ناردوس توماس، نتائج الخطة الرئيسة لأنظمة الطاقة القارية «CMP»، المصممة لتوفير خريطة طريق استراتيجية لربط مجمعات الطاقة الخمسة في أفريقيا، مؤكدة الحاجة الماسة لاتخاذ تدابير فورية واستباقية في قطاع الكهرباء في إفريقيا.

وقالت إن مسار العمل الحالي المعتاد يؤثر بشكل كبير في تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول سنة 2040، ما يستلزم زيادة كبيرة في الاستثمارات لرفع القدرة المركبة للقارة من 266 جيجاوات إلى نحو 1,218 جيجاوات.

وأضافت «لتحقيق هذا الهدف الطموح، سيكون من الضروري تخصيص ما يقدر بـ1.29 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات التراكمية، ومن المحتمل أن تتوج بإنشاء سوق كهرباء قاري قوي بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2040، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة واستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف التحويلية».

إن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للنقل عبر الحدود وتعميق تجارة الكهرباء سيسمحان للبلدان الأفريقية بتسريع توسعها في مجال الطاقة وانتقالها عبر الحصول على الكهرباء من مجموعة واسعة من موارد الطاقة التنافسية والنظيفة، وعبر الرسو على مجمعات الطاقة الخمسة في القارة لإنشاء سوق الكهرباء الموحدة في أفريقيا.

ومنذ سنة 2021، دعمت «آيرينا» بالتعاون مع منظمات أخرى، الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وأصحاب المصلحة الأفارقة في «CMP» عبر سلسلة من أنشطة بناء القدرات المتعلقة بتخطيط الطاقة في المنطقة، وتهدف «CMP» إلى إنشاء عملية تخطيط طويلة الأجل على نطاق القارة لتوليد الطاقة ونقلها تشمل جميع مجمعات الطاقة الأفريقية الخمسة، وتحدد أفضل السبل للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة في جميع أنحاء القارة، ودعم استراتيجيات الطاقة الوطنية التي تعد الترابط عبر الحدود مكوناً حيوياً.

وستركز المرحلة التالية من «CMP» على تعزيز التخطيط وتسريع إعداد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهذا يوفر فرصة للبلدان الأفريقية لمواءمة تخطيط الطاقة الخاص بها مع رؤية شاملة لأفريقيا وتسريع تحقيق جدول أعمال سنة 2063.

ومن هذه الشراكة الجديدة، ستعمل «آيرينا» و«أودا -نيباد» على تعزيز قدرات البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية عبر خدمات بناء القدرات القائمة على المعرفة، ودعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا «PIDA PAP II» وتسهيل وصول مطوري المشروعات إلى منصة الاستثمار المناخي ومنصة تمويل مسرعات تحول الطاقة «ETAF» التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

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