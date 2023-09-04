70 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي المالي، بصافي استثمار 70.2 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 187.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 117.2 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس سيولة بنحو 1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 974.65 مليون درهم في سوق أبوظبي، و309.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 21.2 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.53 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و686.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، في جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، بسيولة جاوزت 171.2 مليون درهم، بنسبة 55.3 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 309.5 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، وبالتزامن مع صعود مؤشر قطاع العقارات 0.14 %، وأغلق المؤشر عند 4068.65 نقطة، منخفضا بنسبة 0.52 %.

وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة»، تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 134 مليون درهم، بختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.13 و7.01 دراهم على التوالي، وجاء سهما «إعمار العقارية»، و«مصرف عجمان» في مقدم ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 0.7 % و0.4 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم تيكوم 0.4 %، ودبي الإسلامي 0.2 %، وجي إف إتش المالية 0.1 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9748.23 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.39 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ 14.7 %، وحياة للتأمين 3.7 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 3.2%، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 3.1 %، وبالمز الرياضية 2.6%.

وزاد أبوظبي الوطنية للتأمين 2.5 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.6 %، والعالمية القابضة 0.2 %، وألفا ظبي القابضة 0.2 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 209.55 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 120.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 101.2 مليون درهم.

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