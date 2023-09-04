17000 رحلة طيران خاص في «دبي الجنوب» بنهاية العام الجاري

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أن حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7300 رحلة، ومن المتوقع أن ترتفع مع نهاية العام لتصل إلى نحو 17000 رحلة وهو أعلى عدد من رحلات الطيران الخاص في تاريخ دبي، بنمو 15 % مقارنة مع العام الماضي.

وقال سيف في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن هناك مجموعة من الأسباب وراء النمو الكبير في حركة الطيران الخاص خلال العام الجاري منها استضافة دبي لعدد من الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى من ضمنها مؤتمر «COP28» المقرر تنظيمه في أواخر العام الجاري، ومعرض دبي للطيران 2023، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى نشاط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بشكل عام.

وأضاف سيف أن حجم الاستثمارات في مشروع محمد بن راشد للطيران يصل حالياً إلى أكثر من 3 مليارات درهم، تستحوذ البنى التحتية على نسبة 30 % من إجمالي الاستثمارات، في حين أن نصيب الشركات العاملة يصل إلى 70 % هي عبارة عن استثمارات للشركات في المنشآت والمعدات وغيرها، متوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار الإجمالي في المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم.

وأكد سيف أن مشروع محمد بن راشد للطيران نجح في استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال صيانة الطائرات، وصيانة أجزاء الطائرات ومشغلي الطيران الخاص، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم متخصصة في مجال الطيران، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران أكثر من 60 شركة توفر خدمات شاملة ضمن مختلف قطاعات الأعمال في المشروع، مثل الطيران الخاص، وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والمكاتب ومحلات التجزئة والتعليم والتدريب.

وقال سيف: إن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يضم حالياً خمس شركات مشغلة للطيران الخاص، من ضمنها ثلاث شركات تعمل في مبنى الطيران الخاص، بالإضافة إلى شركتين توفر خدماتها ضمن منشآتها المستقلة في محيط مشروع محمد بن راشد للطيران الذي يوفر العديد من الخدمات لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة، بحيث أصبح مركزاً شاملاً قادراً على تلبية كافة الخدمات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن قائمة الخدمات تشمل تسيير الرحلات الدولية ومناولة الطائرات وصيانتها، كما توجد هناك محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال 20 دقيقة.

وأضاف أن مبنى الطيران الخاص يوفر فرصاً للشركات التي تدير الطائرات الخاصة والشركات العاملة في مجال التمويل والتأمين من خلال منظومة الطيران الخاص المتكاملة في دبي الجنوب، مشيراً إلى مشروع محمد بن راشد للطيران يسعى بشكل متواصل إلى استقطاب طيف واسع من الشركاء، بما في ذلك كبرى شركات صيانة الطائرات بمختلف أنواعها ومن مختلف الأسواق، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لتلبية احتياجات الشركاء والعاملين في المشروع.

وفي ردّه على سؤال حول الاستعدادات لاستضافة معرض دبي لطيران، قال سيف: إن معرض دبي للطيران يعتبر من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران على المستوى العالمي والأهم في منطقة الشرق الأوسط، لذلك فهو يعتبر فرصة بالنسبة لمشروع محمد بن راشد للطيران الذي سيحرص على استعراض الخدمات والمرافق والحلول التي يقدمها للشركات العاملة في مجال الطيران، كما سيتم توقيع اتفاقيات مع عدد من هذه الشركات، والكشف عن آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع القائمة.

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