«جونسون كونترولز» تُطلق «التبريد كخدمة» إقليمياً من الإمارات

المصدر: (دبي – البيان)

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كشفت «جونسون كونترولز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المباني الصحية والذكية، عن تقنية «التبريد كخدمة»، والتي تمثل ابتكاراً جديداً في صناعة التبريد الخاصة بالمباني. ويوّفر الحل الجديد تقنية مبتكرة، ستحدث تغييراً إيجابياً في نماذج التبريد التقليدية، ويغطي نظام «التبريد كخدمة»، والذي تتم إدارته بالكامل بواسطة شركة «جونسون كونترولز»، دورة عملية التبريد بكاملها، ابتداءً من ترقية المعدات والتجهيزات التقنية، إلى التشغيل والخدمة والصيانة، ما يضمن الأداء الأمثل، ويحقق رضا مالكي الأبنية ومشغليها.

وستطلق الشركة هذا المنتج خلال هذا العام 2023، مع عميل مقره دولة الإمارات. وتوّفر خدمة «التبريد كخدمة» حلاً متكاملاً للتبريد، ويتضمن ذلك الاستشارة والتصميم وتركيب المعدات، والربط الرقمي، ومجموعة متكاملة من الخدمات المرنة القابلة للتطوير لتناسب احتياجات العملاء. كما أنها تناسب المرافق الجديدة والحالية، ويمكن تصميمها لتلبية احتياجات مجموعة من قطاعات الأعمال، بما فيها إدارة العقارات السكنية والمكاتب التجارية، والتجزئة والضيافة وغيرها. وباعتبارها نموذجاً للدفع حسب الاستخدام، يمكن للعملاء الدفع فقط حسب استخدامهم.

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