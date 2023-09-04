«أسترا تك» تطلق حلول الدفع الرقمي الدولية من «أليباي بلس» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، عن عقد شراكة مع «آنت جروب»، إحدى أكبر منصات الدفع الرقمية على مستوى العالم، لإضافة حلول الدفع والتسويق الرقمية الدولية التي تقدمها منصة «أليباي بلس» إلى شبكة PayBy التجارية. وبالتالي، ستتوفر هذه الحلول ضمن كامل أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي المكون من حوالي 7 آلاف سيارة، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف تاجر في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتوفر هذه المزايا اعتباراً من شهر سبتمبر، لتتيح لأكثر من 1.4 مليار مستخدم إجراء المعاملات رقمياً وبمنتهى السلاسة أثناء زيارتهم لدولة الإمارات باستخدام محافظ أليباي بلس، ودون الحاجة إلى تحويل العملات.

وتُعد «أسترا تك» من الشركاء الذين بادروا إلى اعتماد حلول «أليباي بلس»، الأمر الذي يعزز مزيج التكنولوجيا المالية الرائدة التي تقدمها الشركة على منصتي PayBy و«بوتيم». وخلال المرحلة الأولية، سيحظى التجار المسجلون ضمن شبكة PayBy بإمكانية قبول التحويلات المالية من ست محافظ إلكترونية شريكة على منصة «أليباي بلس». وتلبي هذه الخطوة احتياجات الدفع لدى السياح من مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا وغيرها، لتتيح لهم الدفع باستخدام محافظهم الإلكترونية المحلية مثل «كاكاو بي» و«إم بي» و«ترو موني» و«تينابا» و«جي كاش».

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مشهد التجزئة بدولة الإمارات، حيث يزود الزوار الدوليين بتجارب دفع وتسوق سلسة وفريدة من نوعها، ويتيح لهم الدفع وإنجاز المعاملات المالية باستخدام الهواتف المحمولة من خلال منصة «أليباي بلس» في المتاجر الفعلية أو على المنصات الرقمية. وإلى جانب ذلك، تم طرح المزيد من الخيارات الرقمية لتبسيط عملية الدفع داخل المتاجر، حيث يمكن للعملاء مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) عند صندوق الدفع، وإدخال المبلغ المحدد لعملية الدفع، ثم تأكيد عملية التحويل، أو يمكن للتجار مسح رموز (QR) الخاصة بالدفع من على الهواتف المحمولة للعملاء. وتسهم هاتان الطريقتان في تبسيط عمليات الشراء ومعالجة العديد من التحديات مثل الحاجة إلى تصريف العملات وسحب الأموال النقدية وحاجز اللغة.

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «يأتي التعاون الرائد بين «أسترا تك» و«أليباي بلس» تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتحسين منظومة الدفع وتوفير بيئة تجارية مثالية. وتسرنا الشراكة مع «أليباي بلس» بهدف تعزيز عمليات التحويلات المالية السلسة والآمنة، بما ينسجم مع رؤية «أسترا تك» الرامية إلى تعزيز الشمولية المالية على مستوى العالم. كما يشكّل توسيع محفظتنا من خدمات التكنولوجيا المالية الدولية دليلاً على التزامنا بتوفير الوصول السهل إلى حلول الدفع على نطاق عالمي».

ومن جانبه، قال جومينغ تشينغ، المدير العام لمنصة «أليباي يلس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الشراكة مع «أسترا تك» بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وهي تفتح الباب لتوفير تجارب الدفع الرقمية المتكاملة والسلسة في المتاجر الفعلية ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتستفيد هذه الشراكة من الوصول العالمي الواسع النطاق لـ«أليباي بلس»، إضافة إلى حلول PayBy المتكاملة والمتعددة الاستخدامات والقابلة للتطوير في المنطقة. ونحن ندعو التجار للانضمام إلى هذه المنظومة المبتكرة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي، والمشاركة في رحلة التطور التي تشهدها تجارة التجزئة».

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