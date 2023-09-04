«مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات الدورة الـ 26 بنجاح

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، فعالياتها بنجاح كبير، وسط إشادة المتسوقين وزوار دبي بما قدمتها خلال الفترة الماضية، حيث كانت موسماً مليئاً بالمرح والفعاليات المشوقة والعروض الترويجية في جميع أنحاء المدينة وخلال صيف 2023.

احتفلت دبي بالدورة السادسة والعشرين لـ«مفاجآت صيف دبي» بحفلات موسيقية مذهلة للعديد من الفنانين المشهورين عالمياً، وأطباق ونكهات شهيّة في أفضل المطاعم الحائزة جوائز عالمية، وتجارب التسوّق الفريدة، والسحوبات الرائعة على العديد من الجوائز القيّمة، والمسرحيات الكوميدية، والعروض الترفيهية، وتخفيضات لا تفوّت في عدد كبير من المتاجر ومراكز التسوق.

وكانت هذه الدورة من «مفاجآت صيف دبي» قد انطلقت بـفعالية «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، وانتهت بالتخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، لتقدم تخفيضات كبرى وصلت إلى 90 % في العديد من المنتجات لأشهر العلامات التجارية والتي شملت الأزياء، والمفروشات المنزلية والديكورات الخارجية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والإلكترونيات، بالإضافة إلى عروض المتاجر متعددة الأقسام.

كما شهد «أسبوع الصيف للمطاعم» مشاركة 60 من أفضل وأشهر المطاعم في جميع أنحاء المدينة، والتي قدّمت للزوار ألذ الأطباق وأشهى النكهات من المأكولات الشعبية، والأطباق العالمية الفاخرة بأسعار لا تُضاهى.

وحظيت العديد من العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، حيث استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والمسابقات، وورش العمل، والحلويات اللذيذة. وشهدت فعاليات «مفاجآت صيف دبي» عدداً من العروض الترفيهية والحفلات الحية التي قدّمها نخبة من الأسماء الفنية مثل حسين الجسمي، وكاظم الساهر، ومحمد عبده، وفرحان أختر، وديفيدو، وجاه خاليب.

كما شهد موسم «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) لهذا العام إقامة 6 حفلات موسيقية وعروض ضخمة شارك فيها العديد من الفنانين الموهوبين الصاعدين كفنان الراب ويجز، وفرقة كارايوكي، ومسار إجباري، بالإضافة إلى الفنان ديزي تو سكيني (Dizzy Too Skinny)، ومغني الراب بلطي، وفرقة أوتوستراد، وفرقة شارموفرز، ودي جي أصيل، والذين قدموا جميعاً عروضاً وحفلات على مسرح «ذا أجندا».

كما استضافت ريل سينما سلسلة من الفعاليات المشوقة على مدى شهر للاحتفال مع مجموعة من الأفلام الضخمة والأنشطة الترفيهية، والتي تضمنت ظهوراً خاصاً للممثلين، وشراكات مع العديد من العلامات التجارية، وغير ذلك الكثير. وقد كان موسم الصيف مليئاً بالحماس والترفيه لعشاق السينما ومحبيها.

أما فنادق ومنتجعات دبي إلى جانب عدة وجهات ترفيهية، فقد قدمت للزوّار عروضاً مذهلة، أهمها عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free) والذي جعل من مدينة دبي ملاذاً صيفياً مثالياً للعائلات التي لديها أطفال، مع مزايا مذهلة تضمنت الدخول مجاناً على المرافق الترفيهية وكذلك الإقامة الفندقية المجانية، هذا بالإضافة إلى عروض على مختلف المرافق والخدمات، وتخفيضات كبيرة في الأسعار – بما في ذلك العروض الحصرية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

واستمتع المتسوقون بمجموعة من العروض المذهلة في مختلف المتاجر والعلامات التجارية. أتاح عرض «صيف لا يُنسى بلو» في دبي فستيفال سيتي مول فرصة للمتسوقين بالفوز بمليون نقطة من نقاط برنامج ولاء «بلو» أسبوعياً عند الشراء بقيمة 300 درهم أو أكثر.

وخلال عرض «تسوّق أكثر وفّر أكثر»، استفاد المتسوقون من العديد من العروض الرائعة والتخفيضات الحصرية في وجهات التسوق الشهيرة في جميع أنحاء المدينة. وقدم تطبيق وموقع Idealz فرصاً إضافية للفوز بمبلغ 2.5 مليون درهم نقداً، وشقة الأحلام في دبي عند إنفاق 25 درهماً فقط، وهكذا كان هذا الصيف موسماً مليئاً بالجوائز القيّمة والفرص المجزية.

«مفاجآت صيف دبي» موسم مليء بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية وعروض التجزئة والجوائز المميزة وكذلك المأكولات اللذيذة، والذي استمر حتى 3 سبتمبر 2023.



وحظيت «مفاجآت صيف دبي» بدعم من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

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