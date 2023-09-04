500 مليون درهم مبيعات عروض «صيف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء الأحد الستار على فعاليات النسخة العشرين من عروض «صيف الشارقة 2023»، وسط أجواء احتفالية أقيمت في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، شهدت الإعلان عن نتائج السحب الكبير، حيث ابتسم الحظ لفائز بسيارة نيسان بترول 2023، فضلاً عن عشرين فائزاً بقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم إلى جانب 5 تذاكر سفر سياحية.



وسجلت «عروض صيف الشارقة» التي نظمتها غرفة الشارقة على مدار أكثر من شهرين تحت شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، نجاحاً باهراً انعكس في تحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى، حيث تجاوز إجمالي العوائد والمبيعات المحققة أكثر من 500 مليون درهم، في حين بلغ عدد الفائزين بباقي الجوائز التي رصدتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومراكز التسوق المشاركة بالحدث أكثر من 100 فائز على مدار شهرين بجوائز وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 3 ملايين درهم.



كما حظيت فعاليات العروض بإقبال الآلاف من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن الخصومات التي منحتهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة.



وشهدت عروض «صيف الشارقة» مجموعة واسعة من الحملات التسويقية من أبرزها «عروض العودة للمدارس»، التي نظمتها غرفة الشارقة خلال الفترة من 22 أغسطس الماضي ولغاية 3 سبتمبر الجاري، ونجحت في استقطاب عدد كبير من المتسوقين الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات الكبرى والعروض القيّمة التي قدمتها مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية في كافة مدن إمارة الشارقة، على مجموعة واسعة من أفضل المستلزمات المدرسية والتعليمية والتي شملت الملابس والأدوات القرطاسية، والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية والأقلام، وغيرها العديد من المنتجات.

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