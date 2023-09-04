صندوق إسلامي للرعاية الصحية في دبي بـ 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الخير كابيتال دبي»، وهي شركة خدمات مالية توفر مجموعة شاملة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق «صندوق الخير كابيتال لقطاع الرعاية الصحية»، صندوق السيولة الإسلامي المخصص للرعاية الصحية الذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً له، بحجم مستهدف يبلغ 100 مليون دولار.



وقالت الشركة، إن «الصندوق المتوافق مع الشريعة، الذي تم تصميمه بهيكل مفتوح، يتأهب للاستثمار في المشاريع التي تعمل على تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فائقة التطور لدعم مزوّدي خدمات الرعاية الصحية».



وأبرمت «الخير كابيتال» شراكة مع شركة «Klaim Technologies»، وهي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة بتوفير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم المطالبات التأمينية، وذلك بهدف تطبيق نُهج استباقية لإدارة الاستثمار تُلبي أهداف الصندوق.



وقال نافيد أوراكزاي، الرئيس التنفيذي لشركة «الخير كابيتال دبي»: «يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً باتساع قاعدة المسنين في المنطقة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد معدل الإصابة بالأمراض العصرية. ولقد تسبب هذا النمو بتحديات كبيرة، من بينها عدم كفاية البنية التحتية، وارتفاع نسبة تسوية المطالبات الطبية، والقيود على السيولة الناجمة عن دورات رأس المال المتداول الممتدة».



وأضاف: «نحن على ثقة من أن «صندوق الخير للرعاية الصحية» سيؤدي دوراً محورياً في معالجة تحديات السيولة ودورات رأس المال المتداول المطولة، التي تتسبب في الوقت الراهن بتقويض الربحية وعرقلة عمليات التوسع للمرافق الطبية».



وأوضح أوراكزاي، مستشهداً بتحليلات داخلية، أن حجم المطالبات الطبية قيد المعالجة في القطاع الصحي الإماراتي يبلغ حالياً 1.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن «منشآت الرعاية الصحية تواجه تأخيراً يصل إلى 112 يوماً في المتوسط لاستلام 90 % من مدفوعاتها من شركات التأمين. ويتمثل الهدف الرئيسي من إطلاقنا هذا الصندوق الاستثماري في معالجة أحد أكثر التحديات تعقيداً ضمن القطاع، الذي من المقدّر أن يبلغ حجم الإنفاق عليه 100 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي».



ومن جانبه، قال آفاق مووامبر، رئيس قسم عمليات الأسهم الخاصة في شركة «الخير كابيتال دبي»: «يقدم الصندوق للمستثمرين هيكلاً استثمارياً يتميز بكونه منخفض التقلبات ومُدراً للدخل. كما يسهّل الصندوق الوصول إلى قطاع الرعاية الصحية سريع النمو في المنطقة، ويهدف إلى تحقيق عائد سنوي يتراوح ما بين 6 إلى 12 %».



وأكد مووامبر أنه «سيتم تخصيص الاستثمارات الأساسية على نحو استراتيجي عبر فترات قصيرة إلى متوسطة الأجل. ويهدف هذا التخصيص إلى إقامة توازن بين تلبية متطلبات الصندوق من السيولة وتحقيق عوائد مواتية».



وقال كريم دقي، الرئيس التنفيذي لشركة Klaim: «تمثل شراكتنا مع صندوق الخير للرعاية الصحية خطوة هامة نحو إيجاد حلول لتحديات السيولة الملحة في قطاع الرعاية الصحية. فمن خلال توظيف تكنولوجيا تقييم المطالبات التأمينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا، نهدف إلى تعزيز وتسريع عملية المطالبات، وتسهيل المدفوعات الفورية إلى المنشآت الطبية.

ويتماشى هذا التعاون مع مهمتنا الرئيسية الرامية إلى توفير حلول تكنولوجية تحويلية لصناعة الرعاية الصحية».



وجدير بالذكر أن صندوق الخير كابيتال، ومقره مركز دبي المالي العالمي، يوفر استراتيجيات استثمارية مصممة حسب الطلب ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية والأسهم الخاصة.

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