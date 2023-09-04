تعاون بين رجال الأعمال في الإمارات والهند مع مجموعة «إيكواس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين مجلس التجارة الهندي الأفريقي ومكتب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وهون صالح سي بي المفوض التجاري للإيكواس، ورئيس مجموعة شركات «اي اي اس أي» الإماراتية، وسفراء زيمبابوي وناميبيا وليسوتو والسودان وإثيوبيا وفانواتو والهند وغانا وسيراليون والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين في مجتمع الأعمال والتجارة، وشهد توقيع الاتفاقيات عدد كبير من الضيوف من الإمارات والهند وأفريقيا، حيث ترتبط الهند ووسط غرب أفريقيا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص بالعديد من الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري المميز.



وقال هون صالح سي بي: هناك اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال في الإمارات والهند بأفريقيا، وهي منطقة ذات مجال كبير لفرص التجارة الثنائية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأدوية والتعدين والأعمال التجارية الزراعية وتربية الأحياء المائية والتصنيع. سيكون هذا التعاون مفيداً أيضاً في تحديد شركاء الأعمال والتعاون والتحالفات وإنشاء الوحدات الصناعية واستخدام جسر التعاون بين الإمارات والهند وأفريقيا لتسويق المنتجات والخدمات والأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى رفع القضايا إلى السلطات المعنية.



وأكد صالح على أن مكتب منطقة مجلس التجارة الهندي الأفريقي والإيكواس في دبي سيبذل جهوداً لتحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية التعاون الاقتصادي بين المنطقتين وتنظيم أنشطة مختلفة لتثقيف وخلق مناخ عمل ملائم بين قطاع المستثمرين الهندي من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الأفضل، نمو الأعمال وتشجيع الاستثمار.



وقال صالح: بصفتي المفوض التجاري لمنظمة الإيكواس، فإن هدفي هو بناء علاقات ثنائية تصل إلى آفاق جديدة بين رجال الأعمال في الإمارات والهند والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وسيكون وفدنا القادم في عام 2024 لبحث تعميق وتنويع العلاقة من خلال تحديد مجالات تآزرية جديدة للتعاون، مضيفاً نتطلع إلى مد الجسور بين الشركات للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: إن التعاون، خاصة بعد إنشاء آليات تجارية جديدة بين بلدينا للتجارة والتبادل التجاري. سوف تستكشف الوفود الهندية المتنوعة الفرص في مجالات الزراعة التعاقدية، وصناعة الدواجن، وتجهيز اللحوم والتعاون الزراعي، كما ستحدد الفرص الأخرى لبناء احتياجات البنية التحتية القوية للبلاد .



وقال غابرييل سينيمبو سفير جمهورية ناميبيا إن العلاقات التجارية العالمية ضرورية، وإنه لمن دواعي السرور أن نرى تطور العلاقات التجارية بين الإمارات والهند وناميبيا، وشهد معرض إكسبو 2020 دبي صعوداً رائعاً لدبي كوجهة دولية لجلب ودعوة الشركات التي تمكن العلاقات من أجل المنفعة المتبادلة.



وأعرب سفير زيمبابوي عن اهتمامه الكبير بدعم العلاقات التجارية بين البلدين، ودعا المجتمع التجاري إلى استكشاف كافة الخيارات المتاحة أمام المستثمرين. وستشمل القضايا التي يمكن مناقشتها خلال الاجتماع المضي قدماً بالشراكة التنموية بين الهند وزيمبابوي مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي وبناء القدرات والمجال الرقمي.



وقالت لافانيا كثير، مديرة مجموعة مؤسسات "كثير" الأفريقية: يعد قطاع السياحة جزءاً مهماً للمسافرين من الإمارات والهند، وسنحاول سد هذا القطاع في مكاتبنا التجارية .



وقال البروفيسور هيو، سفير فانواتو من غانا. وقد جاء إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور هذا الحدث بدعوة من المفوض التجاري للإيكواس: إن الدول الكبرى مثل الهند تساعد على التفوق في قطاع التجارة. وفي الوقت نفسه، تنمو مدن المستوى الثاني صناعياً وتدعم النمو الاقتصادي. وبهذه الطريقة، تم تأسيسها لتحسين العلاقة بين الهند والهند والدول الأفريقية وتحقيق التفوق في التجارة والصناعة .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز