«آيجنمان وفيرونيلي» الإيطالية تستحوذ على «إيميا تكنولوجي» الإماراتية

المصدر: ميلانو - البيان

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أعلنت شركة آيجنمان وفيرونيلي (Eigenmann & Veronelli) الإيطالية المتخصصة في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام أنها استحوذت على نسبة 100% من شركة إيميا تكنولوجي IMEA Technologies FZC، وهي شركة توزيع إقليمية للكيماويات المتخصصة وتركز على السوق الصناعي ويقع مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

ويحقق الاستحواذ توافقاً ممتازاً مع العمليات القائمة لدى شركة E&V وتوسعاً تجارياً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند، ما يعزز حضورها الدولي لترسيخ حقيبة عملياتها الجذابة وتنفيذ استراتيجيتها للنمو.

وتأسست شركة IMEA Technologies في عام 2011 في الشارقة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وهي منتجات صناعية بالأساس، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف.

وتضمن الشركة التغطية الكاملة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند. وحققت الشركة في عام 2022 أرباحاً تبلغ 68.5 مليون درهم.

وسيتولى طاقم الإدارة الحالي لشركة IMEA Technologies وموظفوها قيادة الشركة في إطار مجموعة E&V مع الاحتفاظ باسمها صاحب السمعة الجيدة.

وقال جابريلي بونومي، المسؤول التنفيذي الأول في مجموعة E&V: «بالتوازي مع رؤيتنا الاستراتيجية التي تستهدف أن نصبح مزوداً دولياً للحلول، يسرنا أن نرحب بشركة IMEA Technologies ضمن مجموعة. تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى تقوية حضورنا الدولي وتتيح لنا أن نقدم عرضاً جذاباً فعلياً للقيمة لكل من المديرين والعملاء».

وقال أيوب تشيكينتاكاث، المدير التنفيذي لشركة IMEA Technologies: «يمثل انضمامنا إلى شركة E&V، وهي مشارك رئيسي في السوق الدولي، علامة بارزة في تطور شركتنا. نحن نشترك في رؤية وثقافة متشابهتين، وأنا واثق من أن شركة IMEA Technologies ستواصل الازدهار ضمن مجموعة E&V، مع مواصلة علاقاتها طويلة الأجل مع المزودين والعملاء الرئيسيين».

وتُعتبر شركة آيجنمان وفيرونيلي مزوداً عالمياً للحلول في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام ولها وجود مباشر في 4 بلدان وحضور تجاري في أكثر من 30 بلداً. ويقع مقرها الرئيسي في بلدة رو بمدينة ميلانو في إيطاليا. أما شركة إيميا تكنولوجي فهي موزع إقليمي للكيماويات المتخصصة وتركز على المجال الصناعي، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف.

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