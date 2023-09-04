«ميريد» للتطوير العقاري تختار دبي مقراً رئيسياً لأعمالها

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «ميريد»، شركة التطوير العقاري العالمية، عن إطلاق مشاريعها رسمياً في الإمارات. ولتصميم وتطوير أبرز الوجهات الحصرية، اختارت الشركة دبي لافتتاح مقرها الرئيسي في الدولة لما تتميز به من مكانة بارزة كإحدى أسرع المدن نمواً في العالم.

ويتألف فريق «ميريد» من نخبة من الخبراء والمبدعين في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتركز الشركة على تطوير وجهات ومساكن فخمة.

وتشكّل مشاريع «ميريد» مزيجاً فريداً من الخبرات والتقنيات التي تتمحور حول متطلبات الأفراد مع عناية وشغف خاصين بالبيئة والتصميم والهندسة المعمارية، مما يمكّن الشركة من تحويل كل أصل عقاري إلى قطعة معمارية فنية رائعة ونفيسة يعتز بها المشترون في جميع أنحاء العالم على مدى الأجيال.

ويشهد قطاع العقارات الفخمة في دبي طفرة ثانية هذا العام من حيث الازدهار وتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة. وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد النصف الأول من هذا العام زيادة في مبيعات الشقق تزيد عن الضعف لتصل إلى 63٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2022، حيث تم بيع 46,166 شقة بقيمة 92.5 مليار درهم. تتراوح أسعار أغلى 5 شقق تم بيعها في هذه الفترة بين 78 مليون درهم و 410 مليون درهم، مع استمرار تصدّر منطقة مرسى دبي «دبي مارينا» القائمة. من المتوقع أن تستمر أسعار الشقق الفخمة في الارتفاع على أساس ربع سنوي، حيث وصل سعر أغلى شقة في الربع الأول من عام 2023 إلى 65 مليون درهم، مقابل بيع 78 مليون درهم في الربع الثاني.

مشروع جديد

وإلى جانب إطلاق أعمالها رسمياً في الإمارات، تستعد «ميريد» للإعلان عن مشروعها الرائد في مدينة دبي للإنترنت، المنطقة الحيوية المحورية بموقعها المثالي الذي يمكّن من الوصول السلس إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي، بما في ذلك نخلة جميرا ودبي مارينا ومول الإمارات وشواطئ جميرا الخلابة. وستتولى «بينينفارينا» (Pininfarina)، شركة الهندسة المعمارية الإيطالية المرموقة، وضع المخطط المعماري لهذا المشروع الجديد. انطلقت شركة بينينفارينا في عالم السيارات منذ أكثر من 90 عاماً بتصميم نخبة من أبرز السيارات في العالم، بما في ذلك فيراري سيرجيو وألفا روميو سبايدر وغيرها، ثم تطورت الشركة لتصبح وجهة رائدة للتصاميم المعمارية المتميزة التي توفر نمط حياة استثنائي. واليوم، أصبح اسم الشركة مرادفاً للمعايير العالمية لجماليات التصميم الإيطالي. وتتضمن محفظة «بينينفارينا» المعمارية مجموعة من المشاريع الحائزة على جوائز في البرازيل، ومشاريع معمارية مبتكرة وراقية في إسبانيا وسنغافورة وفلوريدا وواشنطن وغيرها في أشهر الدول والمدن العالمية.

وسيدمج مشروع «ميريد» القادم أحدث التقنيات مع جماليات التصميم بشكل متناغم وبصورة خلابة ستعزز من مركز دبي ومكانتها المتنامية في العالم. تهتم ميريد بأدق التفاصيل وتلتزم بالتعاون مع فريق دولي من خبراء العقارات لتطوير هذه التحفة المعمارية الجديدة في أفق دبي. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

التميز العقاري

وقال راميل جولييف، المدير العام لشركة ميريد، قائلاً: «يسعدنا أن نحتفل بإطلاق «ميريد» رسمياً في دولة الإمارات الشهيرة في المنطقة والعالم كله بالفكر المستقبلي والابتكار والفخامة، بالإضافة إلى تركيز الدولة على ترسيخ مكانتها كمركز عقاري عالمي. نفتخر في ميريد بشدة بالتزامنا بالتميز العقاري وتقديم تجارب معيشية لا مثيل لها. لهذا، حرصنا على تشكيل فريق من أفضل خبراء البناء والتصميم والتطوير العقاري في العالم. لقد اكتسبت دولة الإمارات سمعتها كوجهة ترحيبية عالمية المستوى، ونحن متحمسون للمساهمة في نموها وتعزيز مكانتها من خلال تقديم مشاريع عقارية بأعلى معايير الجودة والدقة. مشاريعنا ليست مجرد مبانٍ فقط، بل هي وجهات وأماكن فريدة مصممة حول تطلعات واحتياجات عملائنا المميزين، مما يعكس التزامنا وهدفنا على المدى الطويل، ألا وهو تحقيق تأثير دائم على المجتمع والمدينة.»

وأضاف، «بينما ننطلق في هذه الرحلة المفعمة بالأفكار والمشاريع، هناك فرص هائلة لنمو شركتنا وتوسّعها، فنحن مدفوعون بتفانينا الراسخ لعملائنا والحرص على تحقيق رؤية دبي، مع تركيز فريقنا وسمعته الكبيرة في تقديم مشاريع رائدة تفوق التوقعات لإعادة تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في البلاد وتقديم موروث دائم من التجارب المعيشية الاستثنائية.»

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