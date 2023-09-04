«أوتوميكانيكا دبي» يستقطب 1800 جهة من 60 دولة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، لاستضافة الدورة الأكبر في تاريخ المعرض الممتد على مدار عقدين من الزمن، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض بدورته العشرين، مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وسيشغل المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً دولياً رسمياً، وهو ما يمثل زيادة في مساحة العرض بنسبة 63 %، مقارنة بدورة عام 2022.

وتمثل الاستدامة محوراً رئيساً في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، والذي سيتيح الفرصة للمتخصصين في خدمات ما بعد البيع في مجال السيارات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة دور السيارات الكهربائية في مستقبل هذا القطاع، وذلك في ظل إعلان حكومة دولة الإمارات مؤخراً، عن مستهدفات السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، لتصل نسبة هذه المركبات إلى 50 % من العدد الإجمالي للمركبات بحلول عام 2050.

وستتناول الفعاليات الجديدة، مثل مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم، والابتكار في مجال التنقل، قدرة القطاع على تقليل التأثيرات البيئية، كما ستتاح للمشاركين فرصة استكشاف الفرص الواعدة في السوق، وتبادل المعرفة، وعقد شراكات جديدة.

السيارات الكهربائية

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: «نجح هذا المعرض خلال العقدين الماضيين، بترسيخ مكانته كوجهة رئيسة لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 30 % بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الذي تم نشره العام الماضي».

وحققت الدورة السابقة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، نجاحاً قياسياً، حيث استقطب 1145 جهة عارضة، واستقبل 42,937 زائراً من 145 دولة، وقد شكل المهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32 %)، يليهم المتخصصون في تطوير الأعمال والمبيعات بنسبة (30 %)، وموظفو المشتريات بنسبة (8 %).

فعاليات جديدة

وسيتضمن معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، العديد من الفعاليات الجديدة المصممة لتمكين الحضور من تبادل المعرفة، والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وسيتيح المعرض في يومه الأول، فرصة للزوار للاطلاع على أبرز التوجهات الناشئة في مجالات التنقل ذاتي القيادة والمحايد مناخياً، ضمن مؤتمر الابتكار في مجال التنقل. وبدعم من الراعي المشارك (هيلا)، ستشهد هذه الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، لعرض رؤاهم حول أبرز القضايا المتعلقة بالاستدامة، مثل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وإعادة تدوير البطاريات، وفرص الاستثمار الأخضر.

وخلال اليوم الثاني من فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، سيستعرض مؤتمر تكنولوجيا زيوت التشحيم، الذي ينعقد بدعم من الراعي المشارك (كيمبول)، مجموعة من المواضيع المتخصصة، مثل الرقمنة، وتقنيات المزج البارد، ومنع التآكل في محركات المركبات الكهربائية.

وتشمل الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها هذا العام أيضاً، جوائز أوتوميكانيكا دبي، والتي ستكرم الأداء المتميز في هذا القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى «أكاديمية أوتوميكانيكا» مركز التعليم والتواصل التفاعلي، وفعالية (أفريكونيكشنز) لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين، وبرنامج (الورشة الحديثة) لتمكين الورش ومراكز تصليح السيارات، لتصبح أكثر جاهزية للمستقبل، وتحدي (بت ستوب)، الذي يوفر فرصة لمحترفي السيارات لإظهار مهاراتهم.

كما ستضم الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي أيضاً، ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات، تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

وأضاف بيليكوزن قائلاً: «سيوفر معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي يحتفل بعشرين عاماً على انطلاقته، فرصاً متنوعة لا مثيل لها للعارضين والزوار، على حدٍ سواء، وسيسهم بتحفيز التعاون، وإطلاق الشراكات الجديدة، ودعم خطط التوسع في السوق داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

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