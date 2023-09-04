«جلوبال الإماراتية» تستحوذ على 30 % من إيسترن كومباني المصرية

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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استحوذت شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية أمس، على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان المصرية «إيسترن كومباني»، مقابل 625 مليون دولار.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية الاستحواذ، بحضور وزيري المالية محمد معيط، وقطاع الأعمال محمود عصمت.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري إن المشتري سيوفر 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، مضيفاً أن الصفقة تأكيد على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية بحصة 20.9 % من رأسمال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

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