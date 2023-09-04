دبي تحتفظ بمكانتها الأولى عالمياً في اختراق السحاب

المصدر: دبي - محمود حسن

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احتفظت دبي بالصدارة عالمياً في اختراق السحاب، للعام الـ 13 على التوالي، حيث منحها برج خليفة المركز الأول في أطول أبراج العالم منذ إنشائه بارتفاع 828 متراً، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لناطحات السحاب الذي يوافق 3 سبتمبر من كل عام.

وبحسب بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية التي اطلعت عليها «البيان» تربعت دبي على مدن العالم في أطول المباني عالمياً، عبر برج خليفة الذي احتفظ بمكانته منذ عام 2010، وجاء مبنى ميرديكا 118 في كوالالمبور ثانياً بارتفاع 632 متراً، ثم برج الساعة في مكة المكرمة بـ601 متر، وفي المركز الرابع جاء مبنى مركز بينغ ان في شنتشن بـ 599 متراً، ثم برج لوتي العالمي في سيئول بـ 554 متراً.

وتحتضن دبي نحو 395 ناطحة سحاب، منها 28 ناطحة مذهلة معمارياً، إذ باتت المدينة مرادفاً للهندسة المعمارية الفخمة، والمباني التي حطمت الأرقام القياسية، بحسب تقرير «فيجوال كابيتاليست».

وتتفوق دبي على الدول الأوروبية مجتمعة في المباني الشاهقة بفارق 187 ناطحة سحاب فيما تحل مدينة هونغ كونغ الصينية في المرتبة الأولى، والتي تضم 657 ناطحة سحاب، وتلتها مدينة شينتشن الصينية، بـ 513 ناطحة سحاب.

واحتلت نيويورك المركز الثالث بنحو 421 ناطحة سحاب وفي المركز الخامس - بعد دبي - جاءت مدينة غوانزو الصينية بـ254 ناطحة سحاب.

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