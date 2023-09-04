22 % قفزة أرباح 13 شركة تأمين في «سوق دبي»

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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قفزت أرباح 13 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي، 22 % خلال النصف الأول، بدعم انتعاش الأعمال وتحسن أداء القطاع الخاص مسجلة 671.5 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب رصد «البيان» سجلت شركات التأمين المدرجة في سوق دبي، 671.5 مليون درهم أرباحاً مجمعة خلال الستة أشهر الأولى، مقابل 550.9 مليون في الفترة نفسها من 2022، بزيادة 21.9 % فيما حققت «أورينت للتأمين» أعلى قيمة من حيث الأرباح وبنمو 19 %، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، لتصل إلى 377 مليون درهم.

وقفزت أرباح «أورينت تكافل» 121 % إلى 20.6 مليون درهم، مقارنة مع 9.3 ملايين بنهاية النصف الأول 2022، بعد ارتفاع نتائج خدمة التكافل 26 % وارتفاع دخل الاستثمار 77 %. وزادت أرباح «دبي للتأمين» النصفية 80% إلى 81.8 مليون درهم بدعم نمو نتائج خدمة التأمين 107 % وارتفاع إيرادات الاستثمار 28 %. وتحولت «الصقر للتأمين» للربحية بـ 6.7 ملايين درهم مقابل خسائر 45 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2022، نتيجة تحقيق إيرادات من خدمة التأمين بقيمة 18.64 مليون درهم، وتحقيق إيرادات استثمار 3.27 ملايين درهم.

22 % نمو أرباح 13 شركة تأمين مدرجة بدبي في 6 أشهر

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