«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسية، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة.

وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48 % منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتم قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأظهرت القائمة تنوعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.

الجدير بالذكر أن هذه القائمة تمثل 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

أولويات

ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي تستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة.

وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر مارس الماضي أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.

واكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخماً، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (إنتل) مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات.

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