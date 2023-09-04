«إينفجن» تستكشف الإمكانات الثورية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن الأجندة الخاصة بفعاليتها المرتقبة الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «إينفجن»، التي تنظمها بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة غداً تحت شعار «تمكين صناع المستقبل من أجل عالم مستدام».

وتشهد الفعالية في نسختها الأولى مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بهدف استكشاف الإمكانات الثورية التي تتميز بها التقنيات المتطورة إضافة إلى مناقشة أجندة متنوعة تغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والتقنيات المتقدمة والاستدامة والتصنيع الذكي والطائرات من دون طيار والتكنولوجيا الزراعية.

وستدشن معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الحدث بإلقاء الكلمة الرئيسة خلال الحدث، وسيقوم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بإلقاء الكلمة الافتتاحية، إضافة إلى ذلك سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين.

وتماشياً مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ستركز فعالية «إنفيجن» على مناقشة التقنيات التجريبية الغامرة التي تمهد الطريق لاعتماد أدوات متقدمة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية ودفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات.

منصة متقدمة

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في «دو»: «نهدف من خلال فعالية «إينفجن» إلى توفير منصة متقدمة تحفز على التحول وإحداث التغيير المطلوب لإعادة رسم معالم مستقبل قطاعات الأعمال في دولة الإمارات.

وسيسهم الحدث من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتميز لها التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات القابلة للارتداء في تدشين فصل جديد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتعاون في بيئات العمل.

وستسهم الرؤى والخبرات التي سيقدمها المشاركون في الحدث، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع قادة القطاع، في تعزيز القدرات التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم ممارسات الاستدامة بما يساهم في خلق قطاع صناعي مرن يواكب متطلبات المستقبل إلى جانب تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء من الازدهار ضمن بيئات متقدمة رقمياً».

وسيشارك مارتن إبرهارد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة «تسلا موتورز»، أفكاره حول سبل دفع الابتكار وإحداث التغيير المطلوب في صناعة السيارات. ويشارك نخبة من قادة وممثلي الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل هواوي و«دل تيكنولوجيز».

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