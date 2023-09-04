«إكسبو الشارقة» يستعرض ريادة قطاع المعارض في الدولة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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شارك مركز إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض (أوفي) في أعمال الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط الذي استضافته سلطنة عمان يومي 30 و31 أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المعارض والمؤتمرات واستشراف مستقبله من خلال متابعة مختلف الفرص والمستجدات التي تمكنه من تعزيز دوره في النمو الاقتصادي.

واستهل المدفع مشاركته في الاجتماع الذي عقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت عنوان «شق مسار مشترك لمستقبل زاهر»، بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الحدث بحث خلالها آليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أعضاء الرابطة، بما يسهم في تطوير واستدامة هذا القطاع والعمل على تنظيم معارض ومؤتمرات مشتركة، وتوسيع آفاق هذه الصناعة من خلال ابتكار منهجيات عمل تستهدف تطوير أداء مراكز المؤتمرات والمعارض حول العالم.

وقدم سيف المدفع ورقة عمل استعرض من خلالها أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي ودوره المحوري في تعزيز الاقتصادات وزيادة النشاط التجاري إلى جانب كونه نافذة مهمة لعرض الابتكارات وأحدث المنتجات ونظم الجودة على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأفراد والشركات والدول.

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