بيع 60% من شقق برج دنيا السكني في داون تاون

المصدر: دبي – البيان

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حققت «الإمارات العقارية»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري، بيع نسبة 60% من برج «دنيا» السكني، الذي يقع في داون تاون دبي على مسافة قريبة من منطقة برج خليفة ومول دبي، حيث تم طرح البرج السكني للبيع بنظام التملك الحر، ويعد من المشاريع المميزة للشركة، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في قلب دبي النابض بالحياة، ويتوسط البرج فندقي العنوان داون تاون وموفنبيك.

وصرحت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العقارية، بأنه تم طرح برج دنيا السكني للبيع بنظام التملك خلال الربع الأول من العام الحالي، ويتكون من 17 طابقاً، ويضم 170 شقة سكنية، وعدداً من المحلات التجارية.

وأكدت أن شركة الإمارات العقارية تعمل جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظة عقارية، بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان، وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية المتكاملة، وأحياناً شراء المشاريع الجاهزة لطرحها للإيجار أو البيع، إضافة إلى العمل في إدارة المشاريع العقارية فيما يتعلق بالإيجارات والصيانة.

وأشارت إلى أن برج «دنيا» السكني تتوفر به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، حيث خصص الطابق الأرضي للمحلات التجارية الخدمية، كما يوجد به طابق كامل للخدمات، وتشمل حوض سباحة، وصالة رياضية، ومنطقة خاصة للعب الأطفال، ومصلي للرجال، وآخر للنساء.

وأفادت بأنه تم بيع جميع شقق الاستديو في البرج، وتوجد حالياً شقق من غرفة وصالة بسعر 1.44 مليون درهم، كما يوجد غرفتان وصالة بسعر 2.6 مليون درهم، و3 غرف وصالة بسعر 2.8 مليون درهم.

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