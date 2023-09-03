23 % نمو قطاع المعادن في «دوكاب» 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دوكاب للمعادن»، المزود لحلول النحاس والألمنيوم في المنطقة، عن مشاركتها في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، الذي ينظم على هامش معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصلب وتصنيع المعادن والأعمال المعدنية الثالث عشر في مصر من الفترة 2 إلى 4 سبتمبر الجاري، والذي يقام في مركز مصر الدولي للمعارض. وأفادت بأن أعمال المعادن خلال العام الماضي حققت أكثر من 23% في النمو التجاري العام على أساس سنوي.

وتهدف مشاركة دوكاب للمعادن في المعرض إلى تسليط الضوء على نجاحاتها بشكل عام من جهة، وعلى منتجاتها النوعية وحلولها المبتكرة الخاصة بالنحاس والألمنيوم من جهة أخرى، بما يدفع نحو فرص استثمارية جديدة، تبني على نجاحاتها السابقة وتعزز من نمو أعمالها في مصر وأفريقيا تحديداً.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تأتي مشاركة دوكاب للمعادن في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 امتداداً لعلاقات استثمارية وثيقة بين شركتنا ومصر، حيث تعتبر أفريقيا من أهم وأكبر الأسواق لدينا لاستيراد وتصدير منتجات النحاس والألمنيوم بحجم تداولات تصل إلى 3 مليارات درهم سنوياً، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة، وهو ما ينسجم مع استراتيجياتنا في تعزيز أعمالنا ومنتجاتنا التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، وتصدير 75% منها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».

وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لـ«دوكاب للمعادن»، أن المشاركة في المعرض تندرج تحت مظلة توطيد العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات ومصر، ودعم قطاع التصنيع لكل من البلدين، مع بحث آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يحقق طموحات التنمية المستدامة، واصفاً إياها بفرصة مميزة لاستعراض المنتجات التي تم تطويرها من قبل الشركة بمعايير عالية الجودة.

وأشار الأحمدي إلى أن «دوكاب للمعادن» سوف تستعرض خلال أيام المعرض إمكاناتها التكنولوجية والصناعية والفنية النوعية في عمليات الإنتاج، وحلول النحاس والألمنيوم المبتكرة ومنتجاتها التي تستخدم في تصنيع قضبان الألمنيوم وقضبان وموصلات النحاس والألمنيوم، وتصنيع الأسلاك الكهربائية والكابلات وخطوط الجهد العالي والموصلات العلوية؛ إذ إنها تنتج 50 ألف طن من الألمنيوم، و180 ألف طن من النحاس سنوياً.

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