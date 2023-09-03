عروض استثنائية في ختام مفاجآت صيف دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم فعاليات الدورة 26 من مفاجآت صيف دبي بعروض وفعاليات استثنائية في ختام موسم حافل بالفعاليات الترويجية وعروض التسوق إضافة إلى برنامج زاخر بالعروض الفنية والموسيقية والحفلات الاستعراضية والغنائية شملت جميع مناطق الإمارة لتهدي زوار دبي والمقيمين فيها أفضل الصفقات التسويقية والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

ووسط إقبال واسع شهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء دبي عروضاً استثنائية غير مسبوقة وشهدت الساعات الأخيرة من المهرجان تنزيلات حتى 90 % على المنتجات والسلع الاستهلاكية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والساعات والهدايا والملابس والأحذية الرياضة ومستلزمات الديكور والهدايا والأدوات المنزلية والعطور وأدوات التجميل إضافة إلى العروض على المشغولات الذهبية والفضيات.

كما شملت التنزيلات الختامية الأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية والسلع الإلكترونية، حيث تسابقت الشركات والمحلات العارضة وسلاسل التجزئة في تكثيف حملاتها الترويجية للاستفادة من تدفق الزوار والإقبال على الشراء في أول إجازة أسبوعية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد وآخر عطلة نهاية أسبوع قبل إسدال الستار عن أحد أهم مواسم التسوق ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي وأشرفت على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وشهدت العديد من الأسواق المفتوحة ومراكز التسوق أمس باقة من الفعاليات الترفيهية والفعاليات الحيّة، والتخفيضات والعروض الترويجية في المتاجر ومراكز التسوق، والفنادق، والمطاعم والمقاهي التي حرصت على تقديم تجارب لا تُنسى خلال موسم الصيف.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تقديم برنامج حافل بالفعاليات في عطلة نهاية الأسبوع الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» مع مجموعة مذهلة من الحفلات التي أحيتها أسماء متميزة في عالم الفن، ومع التخفيضات الختامية الضخمة، إضافة إلى الفرصة الأخيرة للفوز بجوائز رائعة عبر باقة من السحوبات المميزة على المشتريات.

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