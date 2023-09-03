6.9 مليارات مبيعات العقارات الفندقية في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3445 صفقة بيع لشقق وغرف فندقية بقيمة نحو 6.9 مليارات درهم، خلال أول 8 أشهر مقابل 3153 صفقة بقيمة 6.1 مليارات درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 13% في قيمة المبيعات و9% في عدد صفقات البيع.

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2023 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 5.2 مليارات درهم، منها 740 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 1.4 مليارات درهم، إضافة إلى 1480 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة بقيمة 3.8 مليارات درهم.

واستحوذت منطقة الفرجان على أعلى عدد من صفقات بيع الشقق الفندقية في دبي أول 8 أشهر مسجلةً 445 صفقة بقيمة 214 مليون درهم، فيما حلت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى من حيث قيمة مبيعات الشقق الفندقية حيث سجلت 2.1 مليار درهم قيمة 437 صفقة بيع لشقق فندقية.

وتضمنت قائمة أغلى الشقق الفندقية التي تم تسجيل بيعها خلال أول 8 أشهر من 2023 صفقة بيع لشقة فندقية في مشروع مرسى العرب بقيمة 76.5 مليون درهم، تلتها شقة في ذات المشروع بـ 64.5 مليون درهم.

وحلت شقة فندقية بيعت في مشروع ون زعبيل في المرتبة الثالثة بقيمة 59.9 مليون درهم تلتها شقة في ذات المشروع بيعت بنحو 58.5 مليون درهم، كما شهد المشروع بيع شقة بـ52 مليون درهم لتحتل بذلك المرتبة الخامسة في القائمة.

وشملت مبيعات العقارات الفندقية أيضاً 1225 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 780 صفقة بيع لغرف على الخريطة بقيمة 1.1 مليار درهم إلى جانب 445 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة بقيمة 552 مليون درهم.

وتصدرت دبي مارينا المناطق الأكثر نشاطاً في عدد صفقات البيع للغرف الفندقية والقيمة الإجمالية للمبيعات مع 496 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 570 مليون درهم.

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