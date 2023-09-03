٪144 نمو التوظيف عن بُعد بالإمارات خلال عام

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسخت الإمارات مكانتها ضمن أفضل 5 دول للتوظيف في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجال التكنولوجيا فيما تبوأت المرتبة الثانية إقليمياً في عمليات التوظيف عن بُعد.

وتبرز الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في العمل عن بعد على مستوى المنطقة في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم والتركيز المتزايد على العمل عن بُعد.

ووفقاً لبيانات صادرة عن «دييل»، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 124% نمواً في عمليات التوظيف خلال الـ12 شهراً الماضية؛ حيث اختارت أكثر من 4400 شركة عالمية المنطقة للقيام بعمليات التوظيف عن بُعد خلال تلك الفترة، لافتةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التوظيف في التكنولوجيا على المستوى العالمي.

وتقود الإمارات مسيرة الابتكار الرقمي وتوفير فرص العمل عن بُعد، مما يؤدي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

ولطالما كانت الإمارات محط جذب للمواهب العالمية بفضل اقتصادها المزدهر واستضافتها للكثير من مراكز التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسية. وحسب نتائج البحث حلت الإمارات بالمرتبة الثانية في التوظيف عن بُعد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 144% خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما تستفيد الكثير من القطاعات في المنطقة من مزايا التوظيف عن بُعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز