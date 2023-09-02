«سوشي سامبا» يضيف باقة نكهات منعشة إلى قائمة طعامه

المصدر: دبي - البيان

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يدعو مطعم سوشي سامبا دبي ضيوفه للانطلاق في رحلة استثنائية إلى عالم الطهي مع إضافات جديدة لا تقاوم إلى قائمة طعامه. ويقع مطعم سوشي سامبا في الطابق 51 من منتجع سانت ريجيس دبي، نخلة جميرا، ويطرح سبعة أطباق جديدة وفريدة في قائمة طعامه المتميّزة ليختبر ضيوفه تجربة لا مثيل لها، حيث تتلاقى روح الابتكار مع الشغف الكبير بالطهي، تحت إشراف مدير الطهي الشيف كيونغ سو مون، يتخطّى فريق الطهي الحدود في عالم النكهات ليضفي على كلّ طبق لمسة رائعة من التفنن، ما يعزز بدوره التنوّع في قائمة سوشي سامبا.

يكمن مصدر الإلهام وراء هذه الابتكارات الجديدة في المزج الفريد بين تأثيرات مختلفة من المطابخ اليابانية والبرازيلية والبيروفية، والنتيجة لقيمات تدغدغ الحواس بدءاً من الأطايب المعزّزة بالكمأة وصولاً إلى أطباق اللانغوستين والسلطعون الكبير الغنية بالنكهات الحلوة الآسرة.

ويقدّم المطعم طبق تارتار سامبا اللذيذ، فهو عبارة عن مزيج طازج من السلمون والتونة والسمك الأبيض مع صلصة المايونيز المنعشة بالروكوتو. دغدغ براعم ذوقك بهذا المزيج الساحر الذي يأتي على شكل لفائف من أوراق الشيسو المنعشة مع نفحة من النوري.

كما يقدم طبق سيفيتشي الشبوط بالكمأة الذي يوازن بشكل مثالي ما بين قوام لُقَم الشبوط الرقيقة ونكهة ليتشي دي تيغري الغنية المعززة بالكمأة، وهذا الطبق يقدم مع البطاطا الحلوة والبصل الأحمر، فتكشف كل لقمة عن تناغم آسر ما بين القوامات الرائعة والنكهات اللذيذة.

كما يقدم طبق سيفيتشي موريازي بثمار البحر المبهر الذي يجمع ما بين الجمبري والإسقالوب والأخطبوط مع صلصة ليتشي دي تيغري الغنية.

ويرتقي مطعم سوشي سامبا بالسلطات إلى مستوى جديد من التميز، بحيث يقدم سلطة البالميتو المشوي مع النكهات، إذ تحتوي على الكينوا والأرز الأسود مع الفوريكاكي والبالميتو وصلصة اليوزوكوشو.

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