73 % قفزة سنوية في حسابات المستثمرين بسوق دبي المالي

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي خلال أغسطس الماضي بـ 73 % ووصلت إلى 4295 حساباً، مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.

وارتفع عدد حسابات المستثمرين الجديدة في سوق دبي المالي بـ20.3 % مقارنة مع 3570 حساباً خلال يوليو الماضي، ما يؤكد مواصلة السوق لجذب مستثمرين جدد.

وتعد هذه النسبة من الارتفاعات في الحسابات الجديدة في سوق دبي ضمن الأعلى خليجياً خلال أغسطس، الأمر الذي يعزز من فرص جذب سوق دبي مزيداً من المستثمرين في الأشهر المقبلة.

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