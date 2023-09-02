مؤشر سوق دبي يتفوق على «إس آند بي» و«داو جونز» الأمريكيين

المصدر: دبي - محمد عباس

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تفوق أداء مؤشر سوق دبي المالي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري على مؤشرين في بورصة «وول ستريت» الأمريكية حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز «إس آند بي» بنحو 17 % بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» 4.7 % في حين قفز مؤشر ناسداك بنحو 35 %.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي 22.4 % أو 746.8 نقطة خلال 8 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4082.87 نقطة في آخر جلسات أغسطس الماضي.

وحقق سوق دبي الأداء الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، أول 8 أشهر مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والنتائج القوية للشركات والمصارف.

وخالف سوق دبي اتجاه مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء في ثمانية الأشهر الأولى ، إذ تراجعت بورصة الكويت 5.2 %، وبورصة قطر 4.5 %، وسوق أبوظبي 3.9 %، وبورصة مسقط 1.2 %، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 9.7 %، وبورصة البحرين 3 %.

وتعزز أداء سوق دبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس بصعود أسهم الخليج للملاحة 648 % ومصرف عجمان 126 %، وبنك الإمارات دبي الوطني 25.7 % وإعمار العقارية 20 % وديوا 11.5 %، وإعمار للتطوير 53.5 % وتيكوم 18.5 % والعربية للطيران 40 % وسالك 43.5 % ودبي للاستثمار 15.5 % وإمباور 43 %. واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 6.25 مليارات درهم، ومصرف عجمان بنحو 5.14 مليارات درهم، ودبي الإسلامي 4.8 مليارات درهم.

نمو الطلب

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 335 مليار درهم لرأس مالها السوقي خلال الأشهر الثمانية الأولى ، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم نهاية العام الماضي إلى 3.54 تريليونات آخر جلسات أغسطس الماضي، منها 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و685.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وسجلت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة قوية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنحو 290.4 مليار درهم، توزعت بواقع 222.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و68.1 مليار درهم في سوق دبي ، فيما جرى التداول على نحو 80.4 مليار سهم منها 40.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و39.9 مليار سهم في سوق دبي، عبر تنفيذ أكثر من 3.6 ملايين صفقة في السوقين.

عمليات مكثفة

على المستوى الأسبوعي، حققت الأسهم المحلية مكاسب قاربت 6.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.534 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية وصولاً إلى 3.540 تريليونات درهم نهاية جلسة أمس. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 6.7 مليارات درهم الأسبوع الماضي منها 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.67 مليار سهم، عبر تنفيذ 97.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وفي أثناء الأسبوع، صعدت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 3 %، وإعمار العقارية 2.6 %، وإعمار للتطوير 1.8 %، وإمباور 1.5 %، وأمانات القابضة 1 %، وزاد ديوا 0.7 % وتبريد 0.5 %، والخليج للملاحة 0.43 % وسالك 0.33 %. واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أثناء الأسبوع بنحو 355.3 مليون درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بسيولة 341.3 مليون درهم ثم «مصرف عجمان» جاذباً 169.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9786.63 نقطة، مرتفعاً بـ0.22 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في أسبوع، وتلاه «ملتيبلاي» جاذباً 593.3 مليون درهم ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 569.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم أي دي سي كوربوريشن 21.8 % وعُمان والإمارات للاستثمار 15.5 % ورابكو للاستثمار 7.8 %، وبنك أم القيوين الوطني 5 % والجرافات البحرية 4.6 %. وزاد العالمية القابضة 1.6 %، وأمريكانا للمطاعم 4.5 % والصير للمعدات 2.4 % وإيزي ليس 4.1 % والشارقة الإسلامي 2.5 %، وبالمز الرياضية 1.9 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.6 % وبنك رأس الخيمة الوطني 3.5 %.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.18 % عند 4090 نقطة،أمس فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.24 % إلى 9786.63 نقطة.

وواصل سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» تصدر تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 59.2 مليون درهم في ختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.08 و16.7 درهماً على التوالي. وارتفعت في سوق دبي نهاية الجلسة أسهم الإمارات دبي الوطني 2.1 %، وبنك السلام - البحرين 1.7 %، والاتحاد العقارية 1.5 %، وديوا 1.2 %، وأملاك للتمويل 1 %. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.6 %، وأسمنت الفجيرة 5.1 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.7 %، وملتيبلاي 3.7 %، وكيو القابضة 1.3 %.

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