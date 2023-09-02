«ليغو» تحتفل باليوم العالمي للعب بإطلاق نادي المعجبين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت متاجر «ليغو» المعتمدة، التي تديرها شركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»، عن إطلاق أول نادٍ اجتماعي معتمد لمحبي الليغو بالمنطقة «AFOL»، وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعب الموافق 10 أغسطس من كل عام، الذي أطلقته مجموعة «ليغو» الدولية خلال العام الماضي ليصادف الذكرى السنوية لتأسيسها.

ويستهدف النادي الاجتماعي، الذي انطلق من دولة الإمارات إلى المنطقة، عملاء متاجر الـ«ليغو» المعتمدة من فئة البالغين، وسيتيح الفرصة لأعضائه لحضور الفعاليات الخاصة التي ستطلقها المتاجر خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»: «إن النادي الاجتماعي لمحبي الليغو يعد جزءاً من قاعدة عملاء متاجرنا المرخصة بالمنطقة، ويسعدنا أن ندعم هذا المجتمع في اليوم العالمي للعب، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ91 لتأسيس علامتنا التجارية لأول مرة على مستوى العالم».

وأضاف: «يسعدنا في «ماجد الفطيم لايف ستايل» أن ندعم تلك المبادرة التي ستمنح عملاءنا المزيد من التجارب الاستثنائية، وستوفر لهم الفرصة لتعزيز شغفهم وتلهمهم للإبداع في عالم «الليغو».

وتحرص متاجر «ليغو» على دعم جهود ومبادرات النوادي الاجتماعية «AFOL» المنتشرة على مستوى العالم، علماً بأن أحدث تقرير لها أظهر أن 93% من البالغين يشعرون بالتوتر بصورة مستمرة، كما أبان التقرير أن 80% من البالغين يبحثون بنشاط عن طرق جديدة للراحة والاسترخاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز