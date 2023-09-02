11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 11 مليار درهم؛ إذ شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليارات درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة وتليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة وتليها مبايعة بقيمة 104.03 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 226 مبايعة بقيمة 219.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 193 مبايعة بقيمة 391.65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.1 مليارات درهم منها 88 رهن أراضٍ بقيمة 1.09 مليار درهم و426 رهن فلل وشقق بقيمة 2.01 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 1.2 مليار درهم وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 202.36 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 184.96 مليون درهم.

التقرير اليومي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم إذ شهدت الدائرة في آخر أيام الأسبوع، تسجيل 336 مبايعة بقيمة 987.98 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 727.98 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وتليها مبايعة بقيمة 19.58 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 16.21 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 113.08 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7.89 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 47.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 125.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28.58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 61.36 مليون درهم منها 7 رهون أراضٍ بقيمة 18.61 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 42.75 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 6.57 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6.45 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 312.37 مليون درهم وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 95.33 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 85.9 مليون درهم.

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