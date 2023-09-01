«داماك مول» وجهة جديدة للتسوق تنطلق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك عن افتتاح الوجهة الجديدة للتسوق والتجزئة في دبي «داماك مول»، في حفلٍ رسمي أقيم في الأول من شهر سبتمبر لعام 2023، بحضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية.

يقدم مركز التسوق الجديد، الذي يقع في مجتمع داماك هيلز ويغطي مساحة 110.000 قدم مربعة، طيفاً واسعاً من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه. ومن المنتظر أن يشكل محطة جديدة لتجارب التسوق الفاخرة والجديدة، مع وجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك 30 متجراً للبيع بالتجزئة، و10 منافذ للمأكولات والمشروبات.

وقالت أميرة سجواني، في معرض تعليقها على الافتتاح: «يعزز داماك مول من نمو مجموعة داماك في قطاع التجزئة، ويؤكد حرصنا الدائم على توفير أفضل تجارب التسوق للسكان والمقيمين، وكذلك الوصول السلس إلى المرافق المجتمعية. نحن على ثقة بأن خيارات التسوق التي يوفرها هذا المول تتوافق تماماً مع متطلبات ورغبات السكان في مجتمع داماك هيلز. إن تحسين جودة الحياة والخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، جنباً إلى جنب مع تحويل مجتمعاتنا السكنية إلى مساحات تضم مختلف الأنشطة والخدمات المجتمعية، تعد أولوية قصوى تجاه عملائنا، ويندرج ضمن مساعينا الدؤوبة لتوفير أقصى درجات الراحة لهم».

ويجسد «داماك مول» فن الهندسة المعمارية المعاصرة التي تمتزج مع التشطيبات الفاخرة، كما تتوافق منافذ البيع بالتجزئة فيه مع أحدث المعايير العالمية في التصاميم والتجهيزات.

تلا حفل الافتتاح الرسمي، افتتاح سوبر ماركت «سبينس» التي تغطي مساحة 28 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى تدشين مقهى ستاربكس، ومطعم بابا جونز، وفيتناميز فوديز، وأمريكان واكس، ونظارات الجابر، وصيدلية العين، ومنطقة ألعاب لينغو للأطفال.

قريباً، سيتم افتتاح صالة «فيتنس فيرست» للياقة البدنية بمساحة 9.000 قدم مربعة، ومركز «ميدكير» الطبي بمساحة 8.000 قدم مربعة.

ومن خلال هذا التنوع الكبير في خيارات التسوق والضيافة والخدمات الأخرى التي يوفرها، من المتوقع أن يصل عدد زوار المول إلى نحو 1.3 مليون زائر سنوياً. وبالإضافة إلى المساحات الداخلية، يحتوي داماك مول على منطقة واسعة لركن السيارات بقدرة استيعابية تصل إلى 360 سيارة.

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