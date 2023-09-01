الكشف عن 3 طرازات لسيارات «إكسيد» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إكسيد» EXEED، للسيارات والتي تمثلها في دولة الإمارات «إيه جي أوتو» التابعة لشركة الغرير للاستثمار، عن دخولها رسمياً سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعالية أقيمت يوم 30 أغسطس في فندق أرماني برج خليفة.

وشهدت فعالية الإطلاق الكشف عن طراز RX إلى جانب ثلاثة طرازات أخرى، وهي VX وTXL وLX، لتنضم إلى مجموعة سيارات EXEED عالية الكفاءة، مما يعكس التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار والجودة. ويجمع طراز RX بين الأداء والأناقة، ليرسي معايير جديدة لهذا القطاع.

ويجسّد طراز RX الجديد حرص EXEED على تحقيق التميّز في صناعة السيارات، حيث يتألق بتصميم ملفت للواجهة الأمامية التي تتوسّطها شبكة بدون إطارات مع أضواء على شكل حرف X وأشرطة ضوئية من نوع «ليد» على شكل الحرف اليونانيΣ، ونظام إضاءة ذكي يتفاعل مع الموسيقى في السيارة.

ويتميز طراز RX بنظام توجيه عالي الكفاءة، ومستويات فخامة استثنائية توفّرها مجموعة من العناصر التي تشتمل على نظام التعليق المتناسب، وعجلات مقاس 20 بوصة مع الحد الأدنى من مقاومة الرياح، والتصاميم المبتكرة مثل الجناح الخلفي المستوحى من Warcraft. كما تتماشى فلسفة التصميم مع شعار الشركة «Born for More» (ولدت للمزيد)، حيث تقدّم مزيجاً من التصاميم الحديثة والميزات المتطورة.

ويشهد قطاع السيارات عالية الكفاءة في دولة الإمارات ازدهاراً متواصلاً، مدفوعاً بعوامل عدّة تتمثّل بالعدد المتزايد لأصحاب رؤوس الأموال والاقتصاد القوي، والبنية التحتية المتقدمة، والإجراءات المرنة لتملُّك السيارات، والتركيز على الرفاهية والسياحة. وأتاحت هذه العوامل للسيارات الصينية تعزيز حضورها في السوق.

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